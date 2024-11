Un abogado explica por qué no se puede despedir a alguien por bajo rendimiento: puede ser "improcedente".

Los derechos laborales son fundamentales para garantizar que los trabajadores cuenten con condiciones justas, dignas y seguras en su entorno laboral. Además, estos derechos no solo protegen aspectos esenciales como la remuneración, las jornadas laborales razonables y la seguridad en el trabajo, sino que también aseguran la estabilidad en el empleo, un factor crucial para el bienestar de las personas y sus familias.

De esta manera, entre estos derechos, uno de los más importantes es la protección contra el despido improcedente, que salvaguarda a los trabajadores de decisiones arbitrarias, injustas o sin fundamento por parte de las empresas. Sin embargo, en su afán por maximizar beneficios y reducir costes de producción, muchas empresas buscan eludir esta protección mediante prácticas abusivas o ilegales, como forzar renuncias, disfrazar despidos con justificaciones inválidas o presionar a los empleados para aceptar acuerdos desfavorables.

En este sentido, un abogado laboralista, famoso en TikTok ha publicado un vídeo en redes sociales en el que ha explicado cuáles son los supuestos en los que un despido se puede calificar como "imprevisible". Aquí te lo explicamos.

Si te despiden así puede ser "improcedente"

"Tú no tienes que demostrar nada en un despido por bajo rendimiento". Así comienza el conocido abogado laboralista de TikTok apodado 'Un Tío Legal' (@laboral_tips), quien asegura que, en estos casos, "es tu empresa" quien tiene que demostrar esa bajada de rendimiento.

De esta forma, el letrado asegura que, en numerosas ocasiones, las empresas despiden a los trabajadores alegando un bajo rendimiento y que, en ese momento, el interés de los trabajadores es "intentar justificar que es mentira". "En caso de despido, es la empresa quien tiene que probar a un juez que tu rendimiento ha disminuido de forma voluntaria y no porque hayas padecido una enfermedad o te encontrases indispuesto", asegura el abogado que, además, señala que demostrar tal cosa es "muy complicado" o, incluso, "prácticamente imposible".

Además, el abogado laboralista de TikTok señala que, si en el contrato de trabajo no se señala expresamente que el trabajo sea cuantificable mediante una cláusula de rendimiento o anexo que diga lo que el trabajador debe de producir, "no se puede cuantificar el trabajo", por lo que un despido alegando esos motivos sería improcedente.

Solo en los casos en los que se pueda llegar a demostrar la veracidad de tal cosa, esos despidos podrían llegar a ser declarados improcedentes. Pero, asegura, "la mayoría de veces es improcedente, porque casi todos los puestos de trabajo, ni se pueden valorar el rendimiento, ni existen mediciones o valoraciones sobre el mismo".

Por ello, el letrado asegura que los empresarios suelen utilizar situaciones como estas a modo de "excusa" para despedir a los trabajadores de manera que se ahorren dinero por la indemnización, aunque finalmente, casi siempre, "se declare improcedente por un juez".

Finalmente, 'Un Tío Legal' advierte de que, si la empresa amenaza con alegar en el juicio que estabas realizando de manera inapropiada tus labores en el puesto de trabajo, no es legal, ya que, según el artículo 105.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no se puede declarar nada que no haya sido reflejado en la carta de despido. A ello se le suma que, si no se ha avisado previamente al trabajador, ni advertido, ni sancionado, el despido es "desproporcionado".