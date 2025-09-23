Actividad sísmica en Tenerife: 20 terremotos en las últimas 24 horas

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en las últimas 24 horas una serie sísmica en Tenerife de más de 20 terremotos de baja magnitud localizados entre Izaña y las cumbres de La Orotava. Los eventos se han localizado en la dorsal noroeste de la isla, entre los valles de La Orotava y Güimar (concretamente, todos ellos se han detectado en el término municipal de La Orotava, excepto uno en Los Realejos y dos en Afaro).

Los temblores fueron registrados desde las 9:29 horas de la mañana del lunes hasta las 8:12 horas de hoy, según los datos aportados por el IGN. La profundidad media se ha registrado a 7 kilómetros bajo el nivel del mar y con magnitudes muy bajas (entre los 0,6 y los 2 mbL.g).

El director del IGN en Canarias, Ithaiza Domínguez, ha explicado a Efe que se trata de una actividad común en entornos volcánicos pero ha reconocido que es "peculiar" por ser en una zona sismogénica "nueva", que ha empezado a funcionar este año.

Domínguez ha señalado que no se detecta intrusión magmática como ocurrió en La Palma, ha aclarado que se trata de una actividad débil y espaciada en el tiempo y ha insistido que es algo esperable en un entorno volcánico. Además, ha precisado que en lo que va de año ya se han visto otras series sísmicas similares en la zona de La Orotava.

El Instituto Geográfico Nacional continúa realizando un seguimiento especial de la situación, como en cualquier otro episodio de actividad sísmica que se produce en Canarias.