Una española residente en Nueva York: "Lo que más me gusta de esta ciudad es..."

Una diseñadora española afincada en Nueva York ha sorprendido en redes al confesar que lo que muchos considerarían un tormento urbano es, para ella, uno de los mayores encantos de la ciudad. Gala González, creadora de moda que reparte su tiempo entre Londres y la Gran Manzana, compartió en un vídeo de TikTok su peculiar visión sobre la vida neoyorquina.

Frente a quienes ven en el ruido, las bocinas, las sirenas de la policía o incluso los gritos en plena calle un motivo de agobio, González asegura que ese ambiente caótico le resulta estimulante. "Ese momento de ruido, de gritos, me fascina", asegura, destacando que lo echa de menos cuando no está en la ciudad.

La española reconoce que lo que para muchos es sinónimo de estrés, para ella se convierte en energía vital. Mientras otros sueñan con escapar del estruendo urbano, González lo reivindica como uno de los elementos que le hacen sentir viva en Nueva York. "Lo necesito", afirma.

Durante la conversación, una amiga suya señaló otro detalle que le resulta entrañable: la espontaneidad de los neoyorquinos para bailar en plena calle. "La gente baila mucho aquí", comenta.

El vídeo de la española no ha dejado indiferente a sus seguidores. Algunos aplauden su manera de abrazar el caos y romantizar el ruido urbano, mientras otros la tachan de idealista.