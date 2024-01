Estas campañas que emprenden los activistas de hoy en día las entienden ellos mismos, y nadie más. Por ejemplo esas simpáticas muchachitas pertenecientes a un colectivo denominado curiosamente “respuesta alimentaria” al tiempo que defienden una alimentación “sana y sostenible”, arrojan un caldero de sopa sobre uno de los cuadros más internacionalmente reconocido, como lo es La Gioconda pero gracias a las medidas de seguridad con que cuenta el Museo del Louvre, la pintura de Leonardo da Vinci no recibió daño alguno ya que está amparada por un cristal blindado en previsión de estas animaladas naturalistas, o ecologistas, o como quiera que se llamen. Los mismos que impiden aquí en España que se hagan batidas para controlar las manadas de lobos que están acabando con rebaños de ganado lanar en varias zonas de nuestro país, ecologistas de medio pelo apoyados por la ultraizquierda gobernante que dañan la prosperidad, el progreso de una actividad de la que se lamentan los pocos jóvenes que, por tradición, siguen pastoreando de sol a sol sus ovejas, sus cabras y que día tras día tienen que protegerse de los lobos que esquilman las cabañas cuando salen a cazar en modo exterminio.

Los guardas forestales son insuficientes y en ocasiones sus vidas corren peligro por la agresividad de los cánidos que sin piedad van dejando animales destripados por los campos ya que se trata del “mayor depredador de la cadena trófica”, y no solo es un daño para los animales –que no distingue entre ovejas o jabalíes o vacas-, sino también para el hombre por múltiples razones. En 2022 murieron tres mil doscientos animales entre las fauces del lobo solamente en una zona de Asturias. ¡Cómo será el cómputo en el resto de las regiones donde el lobo esquilma sin compasión todo animal que se pone a su alcance. Los ecologistas siguen erre que erre –apoyados por el ministerio del ramo-, en dejar las cosas como están, pero así no se avanza, los ganaderos a veces toman el rifle y acaban con el enemigo, aunque tampoco es solución. El activismo es lo que tiene, todo lo que toca, lo mancha. Véase el cristal que protege La Gioconda.