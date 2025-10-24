Admitida una queja contra España por discriminar en la vivienda a las personas con discapacidad

El Consejo Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa ha admitido a trámite una queja presentada por el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) contra España por presuntas deficiencias en materia de accesibilidad de la vivienda para personas con discapacidad y personas mayores.

La queja, registrada el 6 de mayo de 2025 y numerada como 246/2025, fue declarada admisible durante la 351ª sesión del CEDS, celebrada entre el 13 y el 17 de octubre en Estrasburgo, informa Ep.

En este sentido, el EDF alega que el marco legal y las políticas públicas españolas no garantizan plenamente el derecho a una vivienda accesible, lo que vulneraría varios artículos de la Carta Social Europea revisada. En concreto, los artículos 15.3 (derecho a la autonomía e integración de las personas con discapacidad), 16 (protección de la familia), 23 (protección de las personas mayores), 30 (protección contra la pobreza y la exclusión social) y 31 (derecho a la vivienda), junto con el artículo E, que prohíbe la discriminación.

En particular, EDF alega que, al no adoptar medidas legislativas, administrativas y financieras "eficaces y coordinadas" para garantizar la accesibilidad a la vivienda, "España perpetúa un marco jurídico que genera discriminación indirecta contra las personas con discapacidad, las personas mayores y las personas en situación de pobreza y exclusión social o en riesgo de sufrirlas".