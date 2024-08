África declara la emergencia de salud pública por el brote actual de mpox

El director general del Centro Africano para el Control de Enfermedades (CDC), Jean Kaseya, ha declarado este martes el brote de mpox como emergencia de salud pública de seguridad continental, tras el aumento de casos en los últimos seis meses por la aparición de una nueva cepa "más grave" que la anterior. "Declaramos hoy esta emergencia de salud pública de seguridad continental para movilizar nuestras instituciones, nuestra voluntad colectiva y nuestros recursos para actuar con rapidez y decisión", ha indicado en rueda de prensa telemática.

El epidemiólogo Salim Abdul Karim, miembro del comité que ha recomendado la decisión al CDC africano, ha enumerado los motivos que han llevado a tomar la decisión, informa Ep.

En primer lugar, ha advertido de que el número de casos y el número de muertes notificadas "son solo la punta del iceberg". La razón es que el mpox es, en gran parte, una enfermedad leve. Además, la vigilancia, la capacidad para hacer las pruebas necesarias; así como de hacer el rastreo de contactos y la presentación de informes es "limitada".

"Eso significa que, aunque la situación y las pruebas de que disponíamos mostraban que el problema era bastante grave, en realidad probablemente lo sea aún más, dadas las limitaciones", ha insistido este experto.

La segunda cuestión es que África se encuentra actualmente en una situación en la que hay una elevada carga de casos. De hecho, Karim ha alertado de que "hay muchos más casos ahora de los que había cuando la OMS declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional en 2022". Ahora, África triplica el número de casos de esa época.

"Está muy claro que ahora nos enfrentamos a una situación diferente, una situación en la que los casos son muchos más de los que hemos visto en el último año y en los últimos dos años", ha incidido durante la rueda de prensa. Además, el número de casos notificados está aumentando "rápidamente".

Otro punto que se ha tenido en cuenta es la tasa de letalidad, ya que la proporción de casos diagnosticados que acaban con un resultado de muerte está en un nivel "demasiado alto". Actualmente, la tasa de letalidad oscila entre el 3 y el 4 por ciento, dependiendo del periodo que se tome y de los criterios que se utilicen.

En este sentido, este experto ha informado de la asociación entre tener inmunodeficiencia debido al VIH y la muerte por mpox, lo que puede hacer aumentar más la tasa de fallecimientos por la enfermedad. "Si ese es el caso, tenemos que estar particularmente preocupados en África debido a la carga de VIH que tenemos. Nuestra preocupación es que podamos ver más muertes por ello", ha señalado.

Karim también ha hecho hincapié en que ahora hay nuevos países notificando casos que no habían tenido la enfermedad en los últimos meses. "Eso es preocupante porque ahora tenemos transmisión transfronteriza y el virus se está moviendo a países donde no había estado antes", ha asegurado, añadiendo que "no parece que la transmisión sea zoonótica, sino de humano a humano".

Precisamente por ello, hay una necesidad de una mayor coordinación de la respuesta para mejorar la eficacia de las medidas de intervención, como es el caso de las vacunas. El epidemiólogo ha llamado a "ser prudentes y estratégicos" porque "son caras" y los beneficios no están del todo claros en términos de uso general. Así, es preciso usarlas en los grupos de riesgo, tales como el personal sanitario y los contactos domésticos de las personas diagnosticadas de la enfermedad, entre otros.

Asimismo, otro de los retos para África que ha llevado a tomar la decisión de declaración de emergencia continental es que "no hay suficiente capacidad de diagnóstico". Por ejemplo, en la República Democrática del Congo, donde se encuentra la mayoría de la incidencia, muchos de los casos que se registran son clínicos. No se dispone de resultados de laboratorio en más de la mitad de los casos notificados.

"Tenemos que mejorar en términos de disponibilidad de diagnósticos para poder aplicar medidas de salud pública, tales como la identificación de los casos, el rastreo de los contactos, la detección de las personas infectadas y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual", ha apuntado Karim.

De enero a la fecha, África ha registrado un aumento "sin precedentes" en los casos de mpox con 15 países confirmando brotes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha elevado al máximo nivel la respuesta a la emergencia. Hasta el momento se han verificado 2.030 casos y trece muertes este año, en comparación con los 1.145 casos y siete muertes en todo 2023. El organismo sanitario de las Naciones Unidas se reunirá este miércoles para decidir si declara el mpox emergencia sanitaria internacional.