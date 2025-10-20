Alerta máxima con el turrón de Mercadona sabor Oreo: confirman su desaparición inminente de las tiendas

Todo apunta a que las existencias se agotarán pronto. Mucho antes de que suenen las campanadas de Nochevieja, es muy probable que el turrón Caocream, uno de los lanzamientos estrella de Mercadona para esta campaña navideña, haya desaparecido por completo de los lineales. Desde su llegada en octubre, este producto se ha convertido en un auténtico fenómeno viral, generando una conversación constante en redes sociales y una demanda que amenaza con desbordar cualquier previsión.

De hecho, la propuesta es tan sencilla como efectiva: una tableta de chocolate blanco rellena de una suave crema de leche y salpicada con trozos crujientes de galleta de cacao. La mezcla ha resultado ser irresistible para miles de consumidores, que no han tardado en señalar un sabor que recuerda a las Oreo, la célebre galleta estadounidense. Este guiño a un icono popular ha sido, sin duda, una de las claves para conquistar sobre todo al público más joven.

Además, detrás de esta golosa innovación se encuentra la firma de Antiu Xixona, una casa turronera de prestigio que aporta un sello de calidad y tradición al conjunto. La cadena de supermercados ha conseguido así una combinación muy potente: un sabor moderno y adictivo con el respaldo de un fabricante de confianza, todo ello con un precio muy competitivo de 2 euros por cada tableta de 150 gramos.

Las claves de un éxito comercial planificado

En realidad, el éxito del Caocream no es fruto de la casualidad, sino de una estrategia comercial perfectamente calculada por la compañía valenciana. El objetivo era claro: crear un producto que no solo estuviera bueno, sino que fuera visualmente atractivo y generara conversación. Con ello, la cadena busca atraer a un público más joven, un perfil muy activo en redes sociales y sensible a las tendencias virales.

Por otro lado, esta rompedora novedad no llega sola a los expositores. El turrón Caocream convive con los sabores más clásicos e irrenunciables de estas fiestas, como el de Jijona o el de Alicante, que Mercadona sigue ofreciendo a su clientela de siempre. De esta manera, la empresa demuestra su intención de cubrir todo el espectro del mercado, apostando por la innovación sin dar la espalda a las tradiciones más arraigadas en la mesa navideña.

En definitiva, la combinación de un sabor adictivo, el aval de un productor reconocido y una estrategia de precio y comunicación muy afinada parece ser la fórmula del éxito de la cadena. Mercadona no solo ha puesto a la venta un turrón, sino que ha logrado generar un deseo colectivo y asegurarse un protagonismo indiscutible en una de las campañas de consumo más importantes de todo el año.