Mercadona desata la locura: su nuevo gel de 6 euros con activos de lujo que jubila a la alta cosmética

La estrategia de Mercadona en el competitivo sector de la cosmética es clara y se ha consolidado con fuerza en los últimos años: poner al alcance de todos los bolsillos formulaciones y principios activos que hasta ahora parecían reservados en exclusiva para las marcas de alta gama. Bajo esta filosofía de la democratización del cuidado facial, la cadena de supermercados valenciana vuelve a la carga con un producto de tratamiento diseñado específicamente para solucionar uno de los problemas dermatológicos más extendidos y persistentes entre la población española.

En esta ocasión, la novedad que llega a sus lineales es un gel facial seborregulador, comercializado bajo su conocida marca propia, Deliplus. Este lanzamiento está enfocado de manera muy precisa en las necesidades de las personas con pieles grasas o con tendencia mixta. Se presenta, además, con un precio de tan solo 6,00 euros, una cifra que lo posiciona de inmediato como una alternativa realmente accesible para quienes buscan una rutina diaria eficaz sin tener que realizar un desembolso económico considerable.

Sin embargo, el verdadero valor de esta propuesta reside en su cuidada composición. Lejos de ser una simple loción para matificar el rostro de forma temporal, su fórmula integra una combinación de potentes activos que trabajan en sinergia. Por un lado, incluye niacinamida, un derivado de la vitamina B3 muy valorado en dermatología por su capacidad para regular la producción de sebo y, al mismo tiempo, fortalecer la barrera cutánea frente a las agresiones externas.

A este ingrediente principal se suma una dupla de ácidos, el salicílico y el mandélico. Juntos, estos dos componentes son los responsables de realizar una renovación progresiva de la superficie de la piel. Su acción conjunta consigue limpiar los poros en profundidad, prevenir la formación de imperfecciones y mejorar la textura general del cutis, dejándolo visiblemente más liso y uniforme con el uso continuado.

Un tratamiento completo más allá del control de brillos

Por otro lado, la fórmula no se detiene ahí y se enriquece con extractos de origen natural que completan su acción. La inclusión de té verde aporta valiosas propiedades antioxidantes para la piel, protegiéndola del envejecimiento prematuro, mientras que el castaño de indias es conocido por sus efectos calmantes y antiinflamatorios, ideales para aliviar las pieles más reactivas que a menudo acompañan al exceso de grasa.

En definitiva, el objetivo de este gel va mucho más allá de combatir los antiestéticos brillos de manera momentánea. Se trata de un tratamiento multifuncional que busca devolver el equilibrio a la piel a largo plazo. Al actuar de forma simultánea sobre la regulación del sebo, la exfoliación suave y la protección antioxidante, este nuevo producto de Deliplus aspira a convertirse en un básico imprescindible en el neceser de muchos consumidores.