Inquietud en las grandes marcas de cosmética: el nuevo 'arma' de Mercadona por 4 euros que está agotándose en horas

La batalla por el neceser se libra, a menudo, en el terreno del precio. Y en esa contienda, un producto de menos de cinco euros ha conseguido poner en jaque a cosméticos de marcas especializadas que casi cuadruplican su coste. La propuesta de Mercadona, a través de su línea Deliplus, ha llegado al mercado por 4,25 euros para competir directamente con alternativas que rondan los 15 euros, demostrando que la calidad no siempre está reñida con un desembolso ajustado.

De hecho, este nuevo ariete en el sector de la belleza es un cosmético multifuncional que aúna tres productos en uno solo. Se trata del Long Lasting Multi-Stick, un lápiz de textura cremosa concebido para funcionar simultáneamente como colorete, labial y sombra de ojos. Su versatilidad lo convierte en una herramienta ideal para quienes buscan simplificar su rutina de maquillaje sin renunciar a un buen acabado.

Sin embargo, de toda la gama de tonalidades disponibles, ha sido una la que ha desatado un auténtico fenómeno viral. El tono 04 borgoña ha acaparado la atención de miles de consumidoras gracias a su fórmula, enriquecida con partículas brillantes que dejan un acabado luminoso y jugoso en la piel. Su textura se desliza con enorme suavidad, aportando un color intenso y un aspecto saludable de forma casi inmediata, en línea con la popular tendencia del efecto "glow".

La clave de su éxito: una fórmula versátil y un formato práctico

Por lo que respecta a su composición, el secreto de su popularidad reside en una mezcla equilibrada de aceites y ceras ligeras. Estos componentes, complementados con derivados del aceite de coco y mica, son los responsables de su agradable textura y de su acabado radiante, que logra un efecto de buena cara al instante.

Asimismo, el diseño del producto está pensado para la máxima comodidad. Su práctico formato en barra retráctil facilita una aplicación directa y sencilla sobre mejillas, párpados o labios, que puede difuminarse con la yema de los dedos para modular la intensidad del color. Esta característica lo hace perfecto para llevarlo a cualquier parte y realizar retoques rápidos a lo largo del día.

En definitiva, sus creadores aseguran que la fórmula es de larga duración y no se oxida con el paso de las horas, una cualidad esencial para que el tono se mantenga intacto. Este lanzamiento confirma de nuevo la estrategia de Mercadona para detectar las demandas del mercado, crear productos de éxito masivo y afianzar su apuesta por la democratización de la cosmética en España.