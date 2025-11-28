Alerta sanitaria por la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en este agua embotellada

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado a la población sobre la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en agua mineral natural embotellada. La AESAN recomienda a quienes tengan este producto en su domicilio que no lo consuman.

Según la información disponible, se trata de un lote de la marca Fuente Madre con envases de 1,5 litros y fecha de caducidad 31/12/2027. La distribución inicial se realizó en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, aunque no se descarta que pueda haberse redistribuido a otras comunidades autónomas.

La alerta fue comunicada a la AESAN a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación de las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha.

La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que puede causar infecciones graves con alta morbilidad y mortalidad en pacientes críticos o personas vulnerables, aunque rara vez provoca problemas en personas sanas.

Los datos del producto afectado son:

Nombre del producto: Agua mineral natural

Nombre de marca: Fuente Madre

Aspecto del producto: Envasado en botella de 1,5 l

Número de lote: 1 040725

Fecha de caducidad: 31/12/2027

Las autoridades autonómicas están verificando la retirada de los productos del mercado para garantizar la seguridad de los consumidores.