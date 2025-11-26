Alerta alimentaria: encuentran piezas de metal y caucho en una sopa de una marca muy conocida

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado este miércoles una alerta alimentaria tras detectarse la presencia de piezas de metal y caucho en una sopa deshidratada comercializada en supermercados de España. El aviso fue comunicado por las autoridades de Rumanía a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).

El producto afectado corresponde a la sopa de pollo con fideos de la marca Knorr, envasada a temperatura ambiente, y pertenece a los lotes 527922C93 y 528022C93, ambos con fecha de caducidad en abril de 2027.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid, aunque la Aesan advierte de que podrían existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: Sopa de pollo con fideos

Nombre de marca: Knorr

Aspecto del producto: Envasado

Número de lote: 527922C93 y 528022C93

Fecha de caducidad: 04/2027

Peso de unidad: 63 g

Según fuentes de Unilever, empresa de la marca Knorr, el producto ya ha sido identificado, con la cantidad limitada en los clientes afectados, y bloqueado y retirado de los lineales de los supermercados además de estar en contacto con las autoridades "con toda la gestión en marcha", han precisado estas fuentes.

La agencia recomienda a los consumidores que tengan productos de estos lotes en sus hogares que no los consuman y procedan a su devolución en el punto de compra.