El control de la gripe, en fase ya de epidemia, centra el Consejo Interterritorial de este viernes

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se reunirán este viernes en un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) por vía telemática para analizar el control de la gripe y otras infecciones respiratorias, tras el aumento de los contagios. La gripe ja alcanzado ya la fase epidémica tras un nuevo incremento de casos la última semana

Según informó el Ministerio, durante la reunión se revisarán las “Recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas”, que serán avaluadas posteriormente en la Comisión Pública de Salud. Algunas comunidades, como Aragón y Castilla y León ya recomiendan el uso de mascarilla entre profesionales sanitarios y población vulnerable.

Según el último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, la gripe ha alcanzado el umbral epidémico con 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 12,8 del mismo periodo del año pasado. Todas las infecciones respiratorias —gripe, covid-19 y Virus Respiratorio Sincitial (VRS)— han aumentado, registrando 519,3 casos en Atención Primaria, 37 más que la semana anterior.

Los grupos más afectados son los niños de 1 a 4 años, seguidos de los de 5 a 19 años y menores de 1 año. Los síntomas predominantes son tos (81,6 %), fiebre (80,3 %), malestar general (74,5 %) y congestión nasal (72,8 %).

Por su parte, la incidencia de covid-19 sigue descendiendo, situándose en 4,2 casos en Atención Primaria y 0,6 % en hospitales, mientras que el VRS presenta un ligero aumento, aunque los ingresos hospitalarios permanecen bajos gracias a la inmunización de recién nacidos.