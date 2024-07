Aluvión de críticas a Sanidad por anunciar solo 16 plazas MIR más para Atención Primaria

La falta de profesionales sanitarios es uno de los problemas más graves (si no el que más) que soporta la Sanidad pública, especialmente importante en el caso de la Medicina de Familia y Comunitaria, y que este verano se está dejando sentir en varias comunidades, donde incluso se ha tenido que cerrar centros de salud y con sobrecarga de pacientes y profesionales en los hospitales. En este sentido, el Ministerio de Sanidad ha anunciado este martes en la Comisión de Recursos Humanos del SNS el aumento de plazas de tan solo el 1% respecto al año pasado en Medicina de Familia, con lo que el número total de plazas será de 2.508. Esta cifra supone solo 16 médicos más para toda España. Ni siquiera se alcanza a uno más en cada comunidad autónoma si se repartieran entre todo el territorio español.

Ante esta situación, los consejeros de Sanidad de las regiones gobernadas por el Partido Popular han denunciado el “nulo compromiso” del Gobierno de Pedro Sánchez con la Sanidad pública, en concreto con la falta de profesionales especializados en Atención Primaria, a lo que hay que sumar “la tomadura de pelo en el caso de la especialidad de Urgencias y Emergencias”. Así lo han indicado tras el pleno de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial de Salud, en el que, pese a las reclamaciones de todos los consejeros, “el Ministerio de Sanidad ha tenido el valor de presentar una oferta de plazas MIR para 2025 donde el número de plazas de Medicina Familiar y Comunitaria aumenta tan solo en 16 respecto a la convocatoria de 2024; es decir, menos de una por comunidad autónoma”, indicaron las autonomías del Partido Popular, aunque destacaron que han sido todos los consejeros los que han mostrado su malestar.

El colmo de este anuncio, a juicio de los consejeros populares, es que el ministerio plantee como “histórico” un incremento que ni siquiera representa cubrir todas las autonomías. De esta forma, consideran que el modelo que plantea el Ministerio de Sanidad no ofrece soluciones, puesto que es necesario abordar la reposición de los médicos de familia. Además, subrayan que el problema de la Atención Primaria se produce en todas las comunidades, incluso en los lugares gestionados por el propio Ministerio, como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Al mismo tiempo, los titulares autonómicos de Sanidad del PP han recordado que las plazas de formación especializada son financiadas y gestionadas por las CCAA, quienes sí hacen “un esfuerzo histórico por mantenerlas”, incrementando año tras año su cuantía, financiada por las consejerías y mejorando las condiciones laborales de los especialistas en formación. En este sentido, la Comunidad de Madrid es la que más plazas de formación oferta: 1.939, respecto a las 1.884 del año anterior, según indicó la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien además indicó que la región “pone el énfasis en las especialidades deficitarias, como son pediatría y psiquiatría”.

Matute ha señalado además que en Medicina de Familia “formamos a 244 residentes y todos eligieron en la primera vuelta, no como ocurrió en el resto de España, donde han quedado 459 vacantes: esto no nos lo podemos permitir”, ha aseguró. Para abordar esta situación, la consejera ha pedido que “de forma extraordinaria el Ministerio de Sanidad aumente mil plazas de formación” para médicos internos residentes (MIR) de Medicina de Familia, e incidió en el hecho de que el Gobierno solo haya incrementado “16 plazas: este año no tocamos ni a un médico de familia por comunidad autónoma”, ha aseverado.