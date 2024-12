Los aparatos electrónicos que debes apagar sí o sí antes de salir de casa: el riesgo de incendio es muy alto

Cuando planificamos un viaje largo, solemos enfocarnos en maletas, planes y asegurar que la casa está bien cerrada. Sin embargo, una pregunta que a menudo surge es si deberíamos desconectar los electrodomésticos de la corriente eléctrica. Muchos electrodomésticos, especialmente los pequeños dispositivos electrónicos, deberían ser desconectados para reducir riesgos de incendio y ahorrar energía.

Pequeños electrodomésticos

Los pequeños electrodomésticos de cocina son los principales candidatos a ser desconectados antes de dejar el hogar por un tiempo prolongado. Aunque los dispositivos nuevos rara vez presentan problemas, el entorno de la cocina puede acumular grasa y suciedad en estos aparatos, lo que a la larga podría provocar cortocircuitos y en el peor de los casos, esto podría ocasionar incendios.

Las instrucciones de este tipo de electrodomésticos suelen recomendar desconectarlos cuando no están en uso. Este simple hábito no solo protege tu hogar, sino que también prolonga la vida útil del dispositivo.

Cargadores y dispositivos electrónicos

Otra categoría que no se debe ignorar son los cargadores de portátiles, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Dejar enchufados estos aparatos puede ser peligroso, aunque no estén en uso, incluso hay que tener en cuenta los cepillos de dientes eléctricos, que no deben dejarse cargando mientras no estamos en casa.

Enchufes ardiendo. La Razón

Desconectar estos cargadores también ayuda a evitar el desperdicio de energía. Aunque el consumo de energía en modo de espera es bajo, suma con el tiempo y puede contribuir al aumento de tus facturas.

Microondas y otros electrodomésticos grandes

En el caso de electrodomésticos más grandes como el horno, microondas, lavadora...las recomendaciones varían. Aunque las instrucciones suelen mencionar menos la necesidad de desconectarlos, si estos comparten la misma fila de enchufes con pequeños electrodomésticos, también podría ser prudente apagarlos.

Por otro lado, aparatos como la nevera y el congelador, si están llenos y funcionando correctamente, deben mantenerse enchufados.

En caso de vivir en una casa unifamiliar

Si vives en una casa unifamiliar, es recomendable contar con algún familiar que pueda visitar el lugar de vez en cuando. Esto puede ser crucial para detectar a tiempo cualquier problema eléctrico o de otro tipo.

Expertos mencionan que hay personas que optan por cortar completamente el suministro eléctrico desde el cuadro de mando al salir de casa. Si bien esta práctica puede reducir riesgos, también apaga la nevera, el congelador y, en algunos casos, sistemas de calefacción y ventilación. En climas fríos, esto podría ocasionar problemas como tuberías congeladas, por lo que es fundamental evaluar las necesidades específicas del hogar antes de tomar esta decisión.