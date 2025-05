Una argentina alucina con la forma de conducir en España: “Es una cosa espectacular”

Cada país tiene unas costumbres y sus ciudadanos una forma de actuar. Nada tiene que ver un país con otro en algunos aspectos, pero muchas veces ni siquiera dentro de él. Dentro de esas diferencias puede haber formas de actuar más generales o más individuales. Una de las que más depende de la persona es la forma de conducir. Algunos lo hacen con más tranquilidad, a veces demasiada, y otros conducen como si estuvieran en una carrera de Fórmula 1.

También cambia según la ubicación, en las grandes ciudades se tiende a ir más acelerado, no solo en la velocidad, mientras que en los pueblos y ciudades más pequeñas todo va a un ritmo más tranquilo. La forma de entrar en las intersecciones, respetar los pasos de peatones y otros muchos aspectos cambian. Si son diferentes dentro de España, fuera puede variar todavía más. Una argentina llamada Ornella está viviendo esta situación y simplemente alucina con la forma de conducir en España, como mostró en un vídeo en TikTok.

Las diferencias en la conducción entre España y Argentina

"Estoy yendo a casa de mi amiga y todavía me siguen sorprendiendo cosas como la primera vez", afirma esta joven. La primera cosa que le sorprende es la forma de actuar en los pasos de peatones: "Estaba por cruzar la calle por el paso de peatones y siempre paro a mirar o a dejar el paso al auto (coche)", explica. Sin embargo, se muestra atónita con la reacción de los conductores: "Aquí es increíble como los autos frenan, me sigue sorprendiendo". Añade cómo es en su país: "En Argentina es totalmente diferente, tú tienes que dejar el paso a los autos y aquí no, aquí frenan". Muestra su sorpresa una y otra vez: "Es una cosa espectacular, llevo cuatro meses aquí y me sigue sorprendiendo".

No es lo único que le llama la atención: "No hay bocinas (claxon)". Ella, que según otros vídeos vive en Valencia, lo explica así: "Aquí no tocan las bocinas nunca, no se escucha ruido de bocinas nunca y es hermoso". También habla del ruido de los coches en general en la calle: "Como son todos eléctricos, es hermoso. Es súper lindo y me encanta". Más allá de la conducción, también le sorprenden otras cosas de España.

Esto es lo que más sorprende a una Argentina de España

"Pequeños detalles", afirma sobre algunas cosas con las que se encuentra en nuestro país. Una de ellas está en el hogar: "El interruptor para encender o apagar la luz está siempre fuera del baño", es una de ellas. "A eso no me acostumbro porque siempre que entro al baño quiero encender la luz y siempre está fuera", afirma. También le llama la atención la forma de pagar: "Ni hablar de que los céntimos valen un montón".

Recuerda la primera vez que fue a pagar en España: "Me acuerdo de que había que comprar algo que valía 2,50. Estando en Argentina uno siempre lo redondea tres y aquí valen los 50 céntimos un montón". El precio de la leche también le sorprende: "Que la leche valga 90 céntimos... me voy al supermercado con un euro, con una monedita y es un montón". También destaca la variedad que hay en los supermercados: "Chocolates, productos para el pelo... de todo", concluye.