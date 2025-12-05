Arranca el puente de la Constitución y se prevén los mayores desplazamientos diarios por carretera desde 2003

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa un dispositivo especial de vigilancia y control entre las 15:00 horas de este viernes y la medianoche del próximo lunes con motivo del puente de la Constitución y la Inmaculada. Durante este periodo se esperan 5,68 millones de desplazamientos largos (más de 50 km), lo que supone una media diaria de 1,42 millones de viajes, la cifra más alta desde 2003 cuando los días festivos coincidieron también en sábado y lunes, según datos recogidos por Servimedia.

La última vez que la Constitución cayó en sábado y la Inmaculada en lunes fue en 2014, con un total de 4,4 millones de viajes. El récord diario comparable se remonta a 2003, con 12 millones de desplazamientos en cuatro días, es decir, 3 millones diarios. Otro año destacado fue 2022, con 13,5 millones de desplazamientos en diez días, lo que supuso un promedio diario de 1,35 millones, cifra similar a la prevista para este año, aunque distribuida en menos días.

Cuándo se prevén los atascos

Los días de mayor intensidad circulatoria se esperan el viernes por la tarde, entre las 17:00 y las 22:00 horas, y el sábado por la mañana, de 10:00 a 14:00 horas. Durante el sábado, festivo por el día de la Constitución, también se producirán viajes cortos a zonas de ocio, recreo y comercio cercanas a los núcleos urbanos. El domingo se prevé tráfico intenso a la salida de los grandes núcleos urbanos y en los desplazamientos cortos hacia áreas de ocio y comerciales, con retornos a primeras horas de la tarde.

El lunes, los movimientos de retorno comenzarán desde primeras horas de la tarde, con posibles problemas de circulación en los principales ejes viarios y accesos a zonas de montaña. La DGT alerta de que las mayores intensidades se concentrarán inicialmente en autopistas y autovías de la red de interés general, trasladándose progresivamente a los accesos de los grandes núcleos urbanos.

Para garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos, la DGT desplegará todos sus recursos humanos y técnicos. Contará con agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico, así como radares fijos y móviles, drones, helicópteros y cámaras de vigilancia. Se aplicarán medidas de regulación y ordenación, como carriles reversibles y adicionales, itinerarios alternativos, paralización de obras, limitación de eventos que ocupen calzadas y restricciones a la circulación de camiones en tramos, fechas y horarios concretos.

La DGT recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos y mantenerse informados sobre el estado de las carreteras mediante de sus cuentas de X (@informacionDGT y @DGTes), los boletines informativos en radio y televisión, el teléfono 011 o el mapa de tráfico 'https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB', disponible en la web del organismo.