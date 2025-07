Así es el email que debes poner para que no te escriban en vacaciones

Se acercan las vacaciones y, con ellas, el merecido descanso que tanto esperabas. Después de meses de trabajo, lo último que necesitas es una bandeja de entrada llena de correos que te sigan recordando todo lo que dejaste pendiente en la oficina. Sin embargo, para muchos, desconectarse del todo no es tan fácil. Entre jefes que escriben fuera de horario y compañeros que “solo quieren preguntarte algo rápido”, uno puede acabar trabajando desde la playa.

Pero hay una forma de poner límites sin quedar mal: un buen correo automático. Sí, esa respuesta que se envía sola cuando alguien te escribe durante tu ausencia puede ser tu mejor aliada para dejar claro que estás de vacaciones… y que no estás disponible.

¿Cómo redactar un correo automático de vacaciones?

Puedes elegir cualquiera de los siguientes estilos, según tu tipo de trabajo o tu relación con los compañeros. Lo importante es que tu mensaje sea claro, respetuoso y efectivo.

Estas son las mejores opciones, inspiradas por la usuaria de TikTok @albavilchess:

Opción personal y clásica

Asunto: Fuera de la oficina – [Tu nombre]

Hola:

Gracias por tu mensaje. Actualmente me encuentro fuera de la oficina y no estaré disponible hasta el [fecha de regreso]. Durante este tiempo, no podré responder correos electrónicos. Si tu asunto es urgente, por favor contacta con [nombre y contacto de la persona de respaldo]. A mi vuelta, responderé tu correo lo antes posible.

Gracias por tu comprensión,

[Tu nombre]

Profesional pero cálida

Asunto: Estoy fuera, pero volveré pronto :)

¡Hola!

Gracias por escribirme. Estoy fuera de la oficina hasta el [fecha de regreso], recargando energía para volver con ideas renovadas. Durante mi ausencia, puedes contactar con [nombre + email] si necesitas ayuda urgente. Responderé tu mensaje a la vuelta lo antes posible.

¡Gracias por tu paciencia!

[Tu nombre]

Opción divertida con un poco de humor

Asunto: Estoy en modo avión (mental y literal)

¡Hola!

Estoy oficialmente de vacaciones… y mi bandeja de entrada también. Hasta el [fecha de regreso], mis prioridades son: no pensar en Excel, no abrir Slack y no saber qué día es. Si no puedes esperar a que vuelva con neuronas nuevas, contacta con [nombre y contacto de la persona de respaldo]. Prometo responder a la vuelta con menos ojeras.

¡Gracias y buen verano!

[Tu nombre]

Versión +18

Asunto: Estoy fuera. Como Dios manda.

Hola:

Estoy fuera de la oficina. Y cuando digo “fuera”, me refiero a:

Sin emails,

Con cóctel en mano, sin pensamiento laboral alguno,

Y probablemente bailando en chanclas.

Volveré el [fecha]… o cuando me acuerde de mi contraseña. Si es urgente, puedes escribirle a [nombre] → [email]. Si no lo es, mejor aún: disfruta el silencio.

Nos leemos cuando vuelva (o cuando me recupere de tanto vivir).

[Tu nombre]