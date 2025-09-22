Así es el método más eficaz para limpiar tu televisión: impecable y sin manchas

La pantalla de la televisión es uno de los elementos del hogar que más se ensucia sin que apenas nos demos cuenta. El polvo, las huellas dactilares o las manchas pueden afectar tanto a la estética como a la calidad de la imagen, pero mantenerla limpia no requiere productos caros ni demasiado tiempo: basta con seguir unos pasos sencillos utilizando materiales que normalmente ya se tienen en casa.

El primer error que cometen muchas personas al limpiar su televisor es usar papel de cocina, pañuelos de papel o productos químicos demasiado agresivos. Estos materiales, lejos de ayudar, pueden rayar la superficie o deteriorar el revestimiento de la pantalla de forma irreversible.

La alternativa más segura es un paño de microfibra, el mismo que se utiliza para limpiar gafas o dispositivos electrónicos. Este material atrapa las partículas de polvo sin necesidad de frotar con fuerza.

El segundo elemento recomendable es agua destilada. No contiene minerales ni impurezas que puedan dejar marcas, a diferencia del agua del grifo. Para manchas más persistentes, una mezcla a partes iguales de agua destilada y vinagre blanco resulta muy eficaz y, al mismo tiempo, segura para la televisión.

Paso a paso para una limpieza rápida y eficaz

Apagar el televisor y desenchufarlo, evitando riesgos eléctricos.

Humedecer muy ligeramente el paño de microfibra con el líquido elegido. Nunca se debe pulverizar directamente sobre la pantalla.

Pasar el paño con movimientos circulares y suaves, desde el centro hacia los bordes, sin aplicar presión excesiva.