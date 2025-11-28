El BOE lo confirma: Educación convoca plazas para auxiliares de conversación en el extranjero

El Ministerio de Educación ha abierto la convocatoria de plazas para auxiliares de conversación españoles en centros educativos del extranjero para el curso 2026-2027, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Podrán participar ciudadanos españoles con titulación universitaria o cursando el último año de grado en 2025-2026. Los seleccionados desempeñarán funciones de apoyo a la enseñanza del español bajo la supervisión de un profesor tutor en países como Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suiza y Tailandia.

Se convocan aproximadamente 921 plazas, sujetas a posibles modificaciones por necesidades de las autoridades educativas o situación sanitaria. La dotación económica corre a cargo del país de destino, salvo en Estados Unidos y Canadá, donde la financiación será del Ministerio de Educación.

Requisitos principales:

Tener nacionalidad española.

Ser estudiante de último curso o haber obtenido la titulación requerida. Los solicitantes deben estar en condiciones de obtener una titulación al finalizar este curso académico, para ello deben estar matriculados de todos los créditos necesarios para finalizar los estudios.

No haber ocupado plaza de auxiliar de conversación en convocatorias anteriores.

No haber presentado renuncia en convocatorias anteriores, de acuerdo con los plazos establecidos.

No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de sus funciones como auxiliar de conversación.

Cumplir los requisitos específicos de cada país.

No estar en activo como funcionario docente.

Plazo y solicitud:

El plazo para presentar solicitudes será del 1 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026. Las solicitudes deben realizarse a través de la aplicación Profex 2, adjuntando la documentación acreditativa de requisitos y méritos en formato PDF.

Documentación necesaria:

Currículum Vitae en formato EuroPass en español y en el idioma del país de destino.

El programa tendrá una duración aproximada de octubre de 2026 a mayo de 2027, con dedicación horaria semanal orientativa.