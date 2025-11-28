El lugar de tu casa donde nunca debes poner el árbol de Navidad: la mayoría se arrepienten después

Ubicar el árbol de Navidad natural en el lugar adecuado es fundamental, no solo para preservar su belleza y seguridad durante toda la temporada. Ya sea real o de plástico estas plantas son el epicentro de la navidad, dándonos ese ambiente cálido y festivo que invita a disfrutar de momentos especiales con familiares y amigos.

Dónde nunca debes colocar tu árbol de navidad

Aunque muchas personas suelen colocar el árbol de Navidad cerca de la chimenea para lograr un ambiente más cálido y acogedor, los expertos alertan que esto es un error.

Situar un abeto natural cerca de fuentes de calor, como chimeneas, radiadores o incluso ventanas con luz solar directa facilita la pérdida de agua por evaporación, lo que provoca que se seque. Además, la planta, pierde su capacidad de absorber agua a través de su tronco y sus agujas, dejando el área circundante más sucia.

Curiosamente, aunque los abetos de plástico no se secan ni requieren riego, tampoco deben colocarse cerca de fuentes de calor como chimeneas, radiadores o salidas de aire caliente. Esto se debe a que el material del árbol y las luces pueden calentarse, aumentando el riesgo de incendio y dañando la decoración.

Entonces ¿dónde deberíamos poner el árbol?

Los lugares ideales para colocar un árbol de Navidad son las zonas frescas, lejos de chimeneas o ventanas con mucha luz. Por seguridad y estética, trata de colocar el árbol contra una pared y mantén la temperatura entre 15 y 18 °C.

También conviene evitar colocarlo en zonas que impidan la circulación de personas, bloqueen la vista o estén demasiado alejadas.

El árbol natural: Todo lo que hay que saber

En España, somos más de abetos de plástico, sin embargo si eres de los que todavía se decantan por un árbol natural debes tener en cuenta que esto implica asumir una responsabilidad especial. No se trata solo de decorar, ya que estos árboles son seres vivos que requieren respeto desde su selección hasta su disposición final.

Sin embargo, si es cierto que un árbol natural ofrece beneficios que los abetos de plástico no pueden igualar. Su aroma fresco inunda el hogar, creando un ambiente cálido y acogedor; su aspecto y textura aportan autenticidad a la decoración navideña; y su presencia genera una conexión más cercana con la tradición y la naturaleza.

Es por eso que a continuación te contamos los mejores trucos para su mantenimento y seguridad:

Cómo mantener tu árbol sano

Además de posicionarlo correctamente, los expertos ofrecen varios consejos para mantener su árbol sano.

Por ejemplo, antes de sumergirlo en agua, corte 2,5 centímetros de la base. Esto mejorará la capacidad del tronco para absorber agua.

Además cabe revisar el nivel de agua diariamente ya que un árbol de 2,4 metros puede absorber hasta cuatro litros de agua al día.

Es importante que se trate de evitar agregar productos químicos al agua. Mejor, rocía el árbol con agua del grifo para mantenerlo verde y fresco.

Por qué cada vez más españoles eligen un abeto de plástico

En España, cada vez más hogares optan por abeto de plástico en lugar de árboles naturales, y no es difícil entender por qué.

Estos árboles ofrecen una comodidad y durabilidad que el árbol natural no puede facilitar. No se secan, no requieren riego, nada de cuidados especiales, y además se pueden reutilizar año tras año, lo que los hace una opción económica y sostenible a largo plazo.

Además, permiten decorar sin preocuparse por alergias o por las agujas caídas, y se pueden colocar en casi cualquier lugar de la casa. La gran variedad de tamaños a la venta también logra que el espíritu navideño llegue incluso a las casas más pequeñas.

Árbol natural o de plástico: ¿cuál es la mejor opción para tu Navidad?

Al final, ya sea que elijas un árbol natural o un abeto de plástico, lo más importante es disfrutar de la Navidad y de los momentos que compartes con familia y amigos.

Cada opción tiene sus ventajas: los árboles naturales aportan aroma y tradición, mientras que los abetos de plástico ofrecen comodidad y durabilidad.

Lo mejor dependerá de tus prioridades y estilo de vida, pero lo esencial es crear recuerdos inolvidables y celebrar juntos la magia de la Navidad, sin importar el tipo de árbol que elijas.