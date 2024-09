El cadmio, un metal pesado cancerígeno que puede relacionarse con problemas de memoria

El cadmio es un metal pesado, altamente tóxico, que ingresa al organismo principalmente a través del tabaquismo y de la respiración de aire y alimentos contaminados. Se libera al medio ambiente a través de actividades industriales y agrícolas, y ya se sabía que causa problemas de salud. Sin embargo, hasta ahora no se había estudiado si el pensamiento y la memoria estaban dentro de esos problemas sanitarios.

Un nuevo estudio publicado en 'Neurology', la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología, realizado por Liping Lu, de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, ha encontrado diferencias significativas en cómo el cadmio afecta de manera diferente a personas blancas y negras, siendo las primeras las que más riesgo tienen de sufrir pérdidas de memoria a causa de la exposición a este metal, según informa Ep.

Al analizar a las personas negras y blancas por separado, descubrieron que el cadmio puede estar relacionado con problemas con las habilidades de pensamiento y memoria en las personas blancas. El estudio no encontró tal asociación en las personas negras. Pese a todo ello, el estudio no prueba que el cadmio cause problemas de memoria en las personas blancas; solo muestra una asociación.

En la investigación participaron 2.172 personas con una edad media de 64 años y sin problemas de memoria o de razonamiento. El 39% de los participantes eran de raza negra y el 61%, de raza blanca. Al comienzo del estudio se analizaron los niveles de cadmio en la orina. Los participantes se sometieron a pruebas de razonamiento y de memoria todos los años y se les hizo un seguimiento durante una media de 10 años.

Durante ese tiempo, 195 personas desarrollaron deterioro cognitivo. Cuando los investigadores analizaron el grupo en general, no encontraron ninguna asociación entre los niveles de cadmio y el deterioro cognitivo. Sin embargo, cuando analizaron a los participantes negros y blancos por separado, descubrieron que las personas blancas con altos niveles de cadmio tenían más probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo. No encontraron ninguna asociación en las personas negras.

Al dividir a los participantes en dos grupos según los niveles de cadmio, las personas blancas con niveles altos tenían el doble de probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo que aquellas con niveles bajos, incluso después de ajustar otros factores que podrían afectar el deterioro cognitivo, como la actividad física, el consumo de alcohol y la educación. Un total del 9,2% de las personas con niveles altos desarrollaron problemas de pensamiento y memoria, en comparación con el 6,7% de las personas con niveles bajos.

Lu señala que una explicación de la diferencia entre personas blancas y negras podría ser el tabaquismo. Después de dividir a los participantes en tres grupos según los niveles de cadmio, los investigadores descubrieron que las personas blancas en el nivel más alto fumaban un promedio de 23 paquetes-año en comparación con los nueve paquetes-año de las personas negras en el nivel más alto.

Los paquetes-año son una forma de medir el tabaquismo a lo largo del tiempo. Se determina multiplicando el número de paquetes fumados por día por el número de años fumados. Entonces, 23 paquetes-año equivalen a un paquete al día durante 23 años, o dos paquetes al día durante 11,5 años, por ejemplo.

"Estos resultados deben confirmarse con estudios que midan los niveles de cadmio a lo largo del tiempo, incluyan a más personas y hagan un seguimiento durante un período más prolongado, pero hay muchas razones para reducir la exposición al cadmio, ya sea mediante la implementación de políticas y regulaciones para la contaminación del aire y el agua potable, o que las personas cambien sus comportamientos dejando de fumar o estando cerca del humo del cigarrillo", reflexiona Lu. Una limitación del estudio fue que los niveles de cadmio en la orina se analizaron solo al comienzo del estudio y la exposición puede haber cambiado con el tiempo.

"Dada la alta incidencia y el alto costo que tiene la demencia para las familias y para la sociedad, es importante identificar los factores de riesgo de los problemas cognitivos tempranos que podrían verse afectados por cambios en el comportamiento de las personas o en la sociedad", señala el autor.