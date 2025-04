Carlos Cagigal, experto energético: "El apagón va a repetirse en los próximos meses, hay que preparar a la población"

España comienza a levantarse tras el mazazo eléctrico sufrido durante este lunes 28 de abril. Red Eléctrica ya da por restablecido el 100% del servicio en España y todo vuelve a la normalidad, rota de golpe pasadas las 12:30 de este lunes. El país se quedó totalmente a oscuras durante horas y prácticamente se paró. Se detuvo el tráfico ferroviario, se paró parte de la actividad laboral y cerraron muchos de los comercios.

Paulatinamente, durante las últimas horas del día, los hogares fueron recuperando la luz y las comunicaciones volvieron a funcionar. Durante esas horas se vivió caos por el desconocimiento y la falta de información. Los viejos transmisores y las radios de los coches fueron permitiendo conocer la magnitud total de este apagón, nunca antes visto en España. En estos momentos de desinformación, es importante fiarse únicamente de fuentes oficiales y expertos del sector. Carlos Cagigal, un experto en el sector energético, renovables y gas, lanzó en el programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta una afirmación que debe mantener en alerta a la población: "No es un caso aislado".

El apagón podría repetirse

Este especialista sostiene que este apagón podría replicarse durante las próximas semanas. El motivo es que la infraestructura energética española a día de hoy no está preparada para almacenar toda la energía que se produce. Por tanto, según su versión y conocimiento, no se puede garantizar que no se vaya a repetir. La recuperación total y la capacidad de almacenamiento no será instantánea: "Va a tardar entre 12 y 24 meses en existir esa capacidad".

Ante esa falta de capacidad, lanza un contundente aviso: "No es una excepción. Hay que preparar a la población, porque esto va a repetirse en los próximos meses". De hecho, pudo producirse antes: "Lo que ha pasado hoy (este lunes), llevamos varios días en el filo de la navaja. Hemos ido avisando, la generación de las renovables superaba el 100% de la demanda". Vuelve a incidir: "Esto no es un caso aislado. España va a estar en aviso de futuros apagones masivos en las próximas semanas".

El experto descarta el ciberataque

En el programa también fue cuestionado por el posible motivo del apagón masivo, del que no hay versión oficial todavía. Quiso descartar la hipótesis del ciberataque: "El ciberataque va a quedar descartado en las próximas horas, es muy difícil desarrollar un ciberataque desde un país externo en unas infraestructuras energéticas". Horas después, Red Eléctrica confirma su idea: "Con carácter preliminar, podemos descartar un incidente de este tipo en las instalaciones de Red Eléctrica, en el Centro de Control. No ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control que pudiera haber ocasionado el incidente", señalaba el director de servicios a la operación de REE, Eduardo Prieto.

Apunta en otra dirección: "Una sobrecapacidad de generación de energía eléctrica". Cree que pronto se podrá demostrar que esa fue la razón del gran apagón en España: "En las cajas negras se va a ver una saturación de red por sobresaturación eléctrica". Hizo un símil para que se entendiera la situación con algo que puede pasar en cualquier casa: "Es como cuando tienes un pico de consumo en tu vivienda y saltan los plomos".

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) también ha negado que se debiera a cualquier tipo de fenómeno meteorológico extraño: "Durante la jornada del 28 de abril no se detectó en España ningún fenómeno meteorológico o atmosférico inusual, ni tampoco variaciones bruscas de la temperatura en nuestra red de estaciones meteorológicas".