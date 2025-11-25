El cerebro pasa por 5 fases en la vida, que cambian a los 9, 32, 66 y 83 años

Un estudio de la Universidad de Cambridge, publicado en Nature Communications, ha identificado cinco etapas distintas en la vida del cerebro humano, marcadas por cambios en la conectividad neuronal. La investigación analizó resonancias magnéticas de 3.802 personas de entre 0 y 90 años.

Niñez (0-9 años)

Durante la infancia y primera niñez, el cerebro experimenta un aumento drástico tanto de la materia gris, que contiene las neuronas, como de la materia blanca, que conecta estas células. En esta etapa, la gran cantidad de sinapsis (las conexiones entre las neuronas) que se producen en exceso en el cerebro de un bebé se reducen, y solo sobreviven las más activas . A los 9 años se produce el primer punto de inflexión, con cambios significativos en la capacidad cognitiva y un mayor riesgo de trastornos de salud mental.

Adolescencia cerebral (9-32 años)

Entre los 9 y los 32 años, el cerebro alcanza la adolescencia cerebral. La materia blanca sigue creciendo en volumen, por lo que la organización de las redes de comunicación del cerebro se perfecciona cada vez más. Esta etapa se caracteriza por la eficiencia de las conexiones tanto dentro de regiones específicas como por la rápida comunicación en todo el cerebro.. Según los investigadores, a principios de los 30 se alcanza el “momento álgido del rendimiento cognitivo”.

Meseta de la inteligencia (32-66 años)

La fase adulta, de los 32 a los 66 años, se caracteriza por la estabilidad de la arquitectura cerebral. No se registran grandes puntos de inflexión, y el cerebro mantiene un rendimiento cognitivo constante. Estudios anteriores habían definido esta etapa como una especie de “meseta en la inteligencia y la personalidad": las regiones cerebrales comienzan a compartimentarse lentamente en esas tres décadas.

Envejecimiento temprano (66-83 años)

A partir de los 66 años, la conectividad cerebral comienza a disminuir gradualmente debido a la degradación de la materia blanca, aunque no se registran cambios estructurales bruscos. Esta etapa coincide con un mayor riesgo de enfermedades que pueden afectar al cerebro, como la hipertensión.

Cambio de lo global a lo local (83 años en adelante)

La última etapa comienza alrededor de los 83 años. Los datos sobre esta fase son limitados, pero los investigadores destacan que es “un cambio de lo global a lo local, ya que la conectividad de todo el cerebro disminuye aún más y aumenta la dependencia de determinadas regiones”.

"Mirando atrás, muchos sentimos que nuestras vidas se han caracterizado por diferentes fases. Según hemos podido identificar: nuestro cerebro también pasa por estas etapas", comenta Duncan Astle, catedrático de neuroinformática en Cambridge. El estudio subraya que la conectividad cerebral cambia de manera compleja y no lineal a lo largo de la vida, y conocer estos patrones es fundamental para entender cómo se desarrolla y envejece el cerebro, señalan los expertos.