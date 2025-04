Una china que vive en España valora la calidad de vida: "Esto en otros países..."

La calidad de vida siempre está en el foco. Las personas, como es normal, siempre quieren vivir lo mejor posible. Vivir bien es algo subjetivo porque cada uno da una importancia distinta a las cosas, pero hay algunos aspectos que suelen coincidir. El salario es uno de ellos, todo el mundo quiere ganar lo máximo que pueda y un país con sueldos altos siempre ganará puntos. Sin embargo, no es el único tema importante. Un país puede tener altos sueldos, pero baja calidad de vida.

Aspectos como la seguridad, los derechos y la sanidad son claves, pero no son los únicos que se valoran. También entran en juego otros mucho más sencillos, aunque no menos importantes, como la alimentación, el tiempo o la forma de ser de las personas que viven en el lugar. La calidad de vida en España aumentó en 2023. En concreto, el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) se situó en 101,54 puntos, frente a los 101,40 del año anterior, según el INE.

Los españoles solemos presumir de la calidad de vida que hay en España. Pese a que no se suelen tener los mejores sueldo, los derechos sociales, la temperatura, la dieta mediterránea y una lista interminable de cualidades más hacen de nuestro país una opción más que apetecible. Sin embargo, la opinión desde dentro puede estar viciada y conviene escuchar a los extranjeros y personas que han vivido en otros países para tener una idea más completa. Una china, Jiaping, colaboradora en el programa 'Zapeando', ha valorado a España en el podcast 'Suena a Chino'.

Así es España a ojos de una persona china

"Tras tanto tiempo viviendo en España y viajando por otros sitios, me di cuenta de que España tiene una buena calidad de vida", comienza afirmando en el vídeo. Tiene clara su idea: "Da igual lo que dice otra persona, quejándose por aquí o por allá". Explica su pensamiento mediante la experiencia: "He vivido en otros países, en América o en China. Si quieres conseguir el mismo nivel de vida que en España..."

Esto es lo mejor de España

Jiaping describe España: "Tiene buena comida, la mayoría de gente es muy maja, hace sol, tiene buen precio, es un país segurísimo, por despiste puede pasar algo, pero es segura y hay un gran ambiente". Incide especialmente en lo último: "Con todo tipo de edad puedes ir en cualquier momento, hasta una señora jubilada, a la discoteca". Lo compara con otros países: "Esto en otros países no es tan fácil conseguirlo". Aunque revela que hay una manera: "Si quieres conseguirlo cuesta otra cifra".

La comparación con otros países

"España, para mí, es un sitio ideal para vivir", certifica. También hace una petición: "Yo quiero que la gente valore esa parte, que es un país súper seguro y tiene la seguridad social". Revela que este aspecto también es clave: "No te preocupas tanto como en otros países. Allí, si no tienes dinero, no puedes ir al médico". Concluye de manera contundente: "Eso en España no va a pasar, valóralo".