Clara advertencia del experto Badiola sobre las fresas con Hepatitis A: "No es fácil eliminar el virus por completo"

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (Rasff) emitió este martes una alerta tras detectar la presencia de Hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos.

En esta notificación se habla de riesgo “serio” al superarse en los análisis realizados en uno de los puntos de entrada a España el “nivel máximo permitido ausencia/25g.” de esta sustancia.

No obstante, el sistema Rasff no ofreció ningún dato relacionado con la zona del país, la marca bajo la que se comercializa o la plantación de donde procede esta fruta contaminada, denuncia FACUA.

Una falta de información que imposibilita que los consumidores puedan comprobar si han comprado o consumido las fresas con Hepatitis A.

El doctor Juan José Badiola explicó en el programa Más Vale Tarde de laSexta que los síntomas del virus de la Hepatitis A son fiebre, malestar, inapetencia, náuseas, dolor de estómago, orina oscura y un cuadro de ictericia

Preguntado por la posibilidad de que lavar las fresas elimine este virus, advirtió que lo ideal es "no consumir un alimento de estas características". "No es fácil eliminarlo por completo. No puede llegar a la mesa del consumidor", añadió.

Badiola afirmó que aunque no se trata de uno de los virus más patógenos, "puede durar un cierto tiempo". "Tiende a desaparecer con tratamiento convencional, pero es un virus que podría estar presente varios meses más tarde, un virus persistente", explicó.

Según la según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Hepatitis A es una inflamación del hígado debida al virus de la hepatitis A (VHA), que se propaga principalmente cuando una persona no infectada (y no vacunada) ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada.