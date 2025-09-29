Cómo quitar la pegatina de la ITV sin rayar el cristal: sólo tardarás 30 segundos

Despegar la pegatina de la ITV o cualquier otro adherente del coche no siempre es tan fácil como parece. Si no tenemos cuidado, podemos provocar rayaduras o daños en el cristal.

El distintivo de la ITV es uno de los pocos adhesivos permitidos por la normativa de tráfico en el parabrisas, siendo esta obligatoria. Pese a lo que se ve por las carreteras, las etiquetas no son acumulables, sino que debemos ir cambiandolas a medida que pasamos una inspección. Sin embargo, mucha gente decide coleccionarlas en el parabrisas por miedo a estropear la luneta. Esto, pese a que no es delito, si es una mala práctica y puede ser sancionada si un agente de tráfico lo considera necesario.

Es por esto que a continuación, te contamos la forma más eficaz y menos agresiva de deshacernos de este distintivo.

Cómo quitar la pegatina de la ITV sin dañar el cristal

Quitar este adhesivo es mucho más fácil de lo que parece. Basta con tener un pulverizador de agua y una espátula de plástico o tarjeta.

En primer lugar debemos empapar la pegatina en agua para que el pegamento se vaya deshaciendo. A continuación, con la espátula, iremos despegando la pegatina poco a poco con mucho cuidado, sin aplicar excesiva fuerza para no rayar el cristal. Una vez fuera, podemos pasarle un paño de microfibra con un poco de jabón para librarnos de los restos de pegamento.

Otras formas de quitar la pegatina de la ITV

Si tu pegatina lleva en el parabrisas más de dos años es muy probable que no salga solo con agua. Sin embargo, eso no significa que existan otras maneras de librarnos de este adhesivo. Uno de los trucos más aconsejados por expertos es emplear una fuente de calor para derretir la pegatina y así poder retirarla más fácilmente.

Para ello, basta con utilizar un secador de pelo y colocarlo frente a la pegatina a temperatura media. Para facilitar la retirada de restos, puedes ayudarte de una espatulilla o rascador y agua y jabón.

Qué no usar para quitar la pegatina de la ITV

Si bien existen muchas formas de quitar la pegatina, debes tratar de evitar el uso de rascadores metálicos que puedan rayar la luneta así como distintos productos químicos como la acetona o el alcohol, que en exceso pueden dañar el tintado del cristal.

Cómo colocar la nueva pegatina de la ITV

Normalmente, es la propia estación de ITV quien coloca el distintivo en el lugar correcto durante la inspección. Sin embargo si alguna vez te ves en esta situación, te dejamos unos trucos que te ayudarán a que tu distintivo quede perfecto.

Antes de nada debemos saber que por ley, la pegatina debe ir situada en el lado superior derecho. Esto se debe a que así, la pegatina es visible desde el exterior sin molestar la visión del conductor y no se estropea por las condiciones climáticas.

Lo primero que hay que hacer es limpiar muy bien la zona donde se va a colocar para asegurarnos de que se adhiere correctamente. Con pasarle un paño con un poco de limpiacristales y secar muy bien la zona es más que suficiente.

A continuación, retiraremos una pequeña parte del adhesivo y la pegaremos en el cristal. Con ayuda de una tarjeta o nuestra propia mano ejerceremos presión mientras movemos hacia delante para que salga el plástico del adherente. Al aplicar un poco de presión nos aseguramos que la pegatina quede perfecta y sin burbujas.