Consejos policiales: en caso de sufrir un delito, evitar el enfrentamiento y avisar inmediatamente a las Fuerzas de Seguridad

“Evitar, (en caso de sufrir un delito de tipo personal), cualquier tipo de enfrentamiento, tratando de mantenernos tranquilos, pidiendo auxilio si tenemos la oportunidad, siempre que no represente un peligro para nuestra integridad física, y tratar de anotar la matrícula del vehículo que hayan utilizado (los delincuentes) o cualquier otro dato descriptivo que facilite su identificación”. La Jefatura Superior de Policía de Cantabria ha hecho público una serie de consejos --válidos para cualquier zona de España-- para poder disfrutar de una Semana Santa segura y prevenir ser víctimas de posibles delitos durante estos días de descanso. Entre estos consejos, figura el ya referido, ya que tratar de enfrentarse a individuos que suelen estar acostumbrados a cometer delitos o de carácter violento, supone un peligro adicional que no repara, en principio, el daño económico que se haya podido sufrir. Lo adecuado es ponerse en contacto, en el plazo más breve posible, con las Fuerzas de Seguridad para que inicien las investigaciones correspondientes.

Ente los otros consejos, figuran los siguientes:

- Se recomienda instalar puertas de seguridad acorazadas en viviendas, trasteros o zonas comunitarias, así como bombines “precortados o antibumping”.

- Programe luces, televisión o radio para que se enciendan y/o apaguen automáticamente.

- Dejar puertas y ventanas bien cerradas al salir del domicilio, con doble vuelta de llave.

- No dejar signos de que la casa se encuentra deshabitada, no difundirlo en redes sociales, ni deje mensajes en el contestador informando sobre su ausencia.

- Dejar la llave de casa a alguna persona de confianza.

- Designe a alguien que pueda vaciar su buzón.

- Evitar dejar las llaves del domicilio en el interior del vehículo, ya sea cuando lo dejamos estacionado en un aparcamiento o en el propio parking del domicilio.

- Vigilar siempre nuestras pertenencias al registrarnos en el establecimiento (maletas, mochilas.) así como en las playas o piscinas, no dejarlas nunca solas (móviles, carteras, llaves…).

- Cuando vayamos paseando por la ciudad o parques, cuidado con personas desconocidas que se nos acerquen con el pretexto de conocernos o amigos en común y que nos puedan distraer para sustraernos las joyas que portemos.

- Llevar si es posible el bolso cruzado por la parte delantera y con cremallera.

- No llevar el PIN de la tarjeta de crédito/débito anotado en la tarjeta, y establecer claves que no sean fácilmente reconocibles (no poner 1234, o fecha de nacimiento).

Igualmente, se recuerda estar muy atentos al hurto utilizando el método del “abrazo amoroso”, en donde el delincuente (principalmente una mujer) se aproxima a una persona mayor, a pie o en vehículo, con diferentes pretextos (firmar en una campaña de apoyo a alguna causa social, preguntar por una dirección, confundirle falsamente con algún conocido, incluso para ofrecerle relaciones sexuales), y como señal de agradecimiento tocan o abrazan a su víctima, sin que ésta se dé cuenta de que le está sustrayendo relojes, cadenas, u otras joyas de valor, tanto económico como sentimental. La Policía Nacional aconseja para prevenir este tipo de hurtos, desconfiar de los desconocidos que tratan de captar nuestra atención o aquellos que se nos aproximan demasiado, con cualquier tipo de disculpa.