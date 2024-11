¿Cuántos días festivos y puentes quedan antes de que acabe el 2024?

La festividad de Todos los Santos ya es historia y el año 2024 llega su tramo final. Únicamente restan dos meses hasta que acabe el mismo: noviembre y diciembre. En esta época del año la mente empieza a pensar en las navidades y en el descanso de fin de año. Sin embargo, aún queda un cargado tramo del calendario laboral para llegar a mencionada época. Apenas restan días festivos, ya que la mayoría fueron celebrados en los meses previos.

En España, el calendario laboral dispone de 14 días festivos anuales no recuperables. Estos puentes y días de descanso no coinciden en todas las Comunidades Autónomas, ya que no están obligados a repartirlos de la misma manera. Únicamente ocho de los días festivos son agendados a nivel nacional. Cuatro de los restantes son establecidos por las Comunidades Autónomas y los dos últimos los eligen los Ayuntamientos.

¿Cuántos días festivos quedan en el 2024?

Solamente quedan dos días festivos a nivel nacional: el viernes 6 de diciembre (Día de la Constitución) y el miércoles 25 de diciembre (Navidad). Los seis previos ya fueron consumidos, el último el pasado viernes, con el Día de Todos los Santos. El Día de la Constitución cae en viernescomo se menciona anteriormente, por lo que es ideal para poder realizar una escapada previa a la Navidad o ir adelantando compras de cara al tramo final de año.

Compras en el centro de Madrid Gonzalo Pérez Mata La Razón

Sin embargo, hay comunidades autónomas que tendrán algún día de descanso extra debido a que aún no han agotado sus cuatro fechas establecidas en el calendario laboral. También ciertos Ayuntamientos se reservan algún día para el tramo final del año. Los festivos locales suelen estar relacionados con los patrones locales o con alguna festividad tradicional de la región.

¿A qué comunidades les quedan más festivos?

Ninguna Comunidad Autónoma tiene más de un día festivo extra restante además de los dos establecidos a nivel nacional. La Comunidad Foral de Navarra celebra el martes 3 de diciembre la Fiesta de San Francisco Javier mientras que el lunes 9 de diciembre es festivo en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Melilla. Se traslada a ese lunes la festividad de la Inmaculada Concepción, que en este 2024 cae en domingo.

Las Comunidades Autónomas que tengan festivo el lunes 9 de diciembre podrán encadenar un puente de cuatro días consecutivos, cogiendo viernes y lunes. Un respiro muy deseado por los trabajadores y estudiantes antes de las Navidades, que ya comienzan a asomarse a la vuelta de la esquina. Descanso muy importante, ya que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid en el inicio de 2025 no hay ningún día festivo desde el Día de Reyes hasta el Jueves Santo de la Semana Santa.