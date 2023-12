Curiosas «animaladas» para todos los públicos

Estudiados desde la antigüedad, la curiosidad que provocan los animales es inherente a personas de todas las edades, desde los más jóvenes a los más mayores de la casa. Cuando somos niños nos atraen por su divertida forma de comunicarse y porque son protagonistas de la mayoría de los cuentos o películas infantiles, y en la madurez apreciamos el papel que juegan en el ecosistema y los beneficios que proporcionan a nivel emocional, entre otros muchos aspectos.

Ahora, el libro «321 curiosidades que todo el mundo debería conocer sobre los animales» (editorial Geoplaneta) disecciona de una forma muy original cientos de curiosidades sorprendentes sobre este apasionante reino.

Escrito por Mathilda Masters, una exploradora nata que ha convertido su pasión en su profesión y que viaja por todo el mundo en busca de nuevas curiosidades que contar, y acompañado de las maravillosas ilustraciones de Louize Perdius (ganadora del premio Picturale Push Prize para jóvenes talentos en 2015), esta enciclopedia supone una recopilación de información, datos y sorpresas, todo ello contado con mucho humor y amor hacia los animales.

Por estas características se trata de un libro que resulta atractivo para el público de todas las edades, y que disfruta con anécdotas como que las nutrias duermen agarradas de las manos de sus bebés, que hay ranas fluorescentes, que las serpientes huelen con la lengua o que los tiburones tienen tres hileras de dientes.

Los lectores también descubrirán otras muchas cosas, como que los abejorros son unos cracs del fútbol, que bostezar es contagioso hasta para los perros, que el camello salvaje orina sirope, que existen peces que no saben nadar o que en los elefantes quien manda es la abuela.

Y aunque los seres humanos nos las damos de inteligentes, hay algunos aspectos en los que los animales no se quedan atrás: por ejemplo, que ratas y cucarachas encuentran soluciones para poder vivir casi en cualquier sitio, o que no somos los únicos en comunicarnos para cosas importantes, como las abejas, que pueden explicar a las demás dónde está el néctar más rico. Asimismo, los científicos han descubierto que las yubartas (más conocidas ballenas jorobadas) utilizan una peculiar gramática en sus canciones, que incluyen frecuencias que escapan al umbral del oído humano.

A continuación les ofrecemos una breve selección de algunas de las curiosidades que aparecen en el libro.

Las libélulas, los aviones supersónicos entre los insectos

¿Sabía que las libélulas son capaces de volar a velocidades de entre 50 y 95 kilómetros por hora? No hay en el mundo otro insecto más rápido. La pena es que no conservan las alas mucho tiempo, una vez que la larva sale del huevo muda de piel entre 9 y 16 veces. Con la última muda le salen las alas. A partir de ese momento, tienen los días contados. Al cabo de unas semanas muere.

El elefante es el mamífero con el sueño más ligero

Hay animales que apenas necesitan dormir. A un elefante adulto le basta con dos horas al día. Y lo más sorprendente es que no las duerme seguidas, sino repartidas en pequeñas siestas. Las noches en las que acecha algún peligro –por ejemplo, porque hay leones o cazadores furtivos– no duermen en absoluto. Cuando lo hacen, suelen hacerlo de pie y su sueño es muy ligero.

La avispa parásita huele a su víctima

Las avispas parásitas son inofensivas para el ser humano, pero para las orugas son auténticas asesinas. Cuando estos insectos necesitan poner sus huevos, buscan una suculenta oruga de alguna mariposa, preferiblemente de las que están mudando, ya que así pueden perforarlas fácilmente con su ovipositor. La oruga sirve de anfitriona y alimento a las crías de la avispa parásita. Una vez que los huevos eclosionan las larvas se comen la oruga por dentro y, cuando se acaba la comida, echan a volar. Las avispas tienen una sensibilidad extraordinaria para detectar olores y localizan a las orugas por la esencia que desprenden al morder las hojas de las plantas.

El animal de moda que sirve para cortar el césped: la capibara

La capibara es el roedor más grande del mundo y vive en Suramérica. Un adulto mide entre 50 y 60 centímetros de alto y entre 106 y 134 centímetros de largo. Pesa entre 35 y 66 kilos. Las capibaras viven cerca del agua y son excelentes nadadoras. Pueden aguantar la respiración hasta cinco minutos. Son herbíboras, y necesitan comer unos tres kilo al día. Las capibaras son criaturas felices, suelen vivir en grupos de diez a veinte individuos, aunque a veces se juntan hasta cien, como si celebraran una fiesta.

¿Las golosinas se hacen con insectos?

El ácido carmínico que le da el característico color rojo a algunos caramelos, bebidas lácteas y otros alimentos procede de la hembra de la cochinilla. Este insecto parásito vive en los cactus y produce el tinte rojo para defenderse de sus atacantes. Si un alimento lo lleva, en su etiqueta pondrá «colorante natural E120».

¡Cuidado, una ardilla voladora!

La ardilla del azúcar es un marsupial que vive en Australia, Tasmania, Indonesia y Nueva Guinea. Pertenece a la familia de los canguros y los wómbats. Alcanza unos 30 centímetros de longitud: 15 centímetros de cuerpo y 15 de cola. Su rasgo más característico es la membrana que une las patas delanteras con las traseras, con la cual forma una especie de paracaídas que les permite planear. Con él pueden recorrer hasta 50 metros por el aire.

Los tiburones tienen varias formas de reproducirse

La mayoría de los tiburones son ovovivíparos, es decir, las hembras no ponen huevos sino que los mantienen en su cuerpo, en un saco vitelino que proporciona alimento a la cría. A veces, las crías más fuertes se comen a sus hermanos antes de romper el huevo. Este tipo de canibalismo se llama ovofagia, y garantiza que sólo nazcan las crías más fuertes. Otro tipo es el vivíparo, cuando las crías nacen en el útero y se alimentan de la placenta.

Dolly, la oveja más famosa de la historia

Dolly se hizo mundialmente famosa por ser el primer mamífero clonado, proceso que se realizó a partir de una célula adulta procedente de la ubre de una oveja. Se fecundaron 277 óvulos, de los que se desarrollaron 29 embriones que se implantaron en 13 ovejas. De ellos solo llegó a nacer una cría: Dolly. Su nacimiento, el 5 de julio de 1996, quedó grabada con letras de oro en los libros de historia. Dolly pasó toda su vida en el Instituto Roslin de Edimburgo, y a los seis años tuvo que ser sacrificada.

Los murciélagos se orientan con pitidos

Los murciélagos utilizan la ecolocalización porque no ven demasiado bien y vuelan en la oscuridad. Emiten pitidos muy agudos imperceptibles para el ser humano. Con la información que reciben de esos pitidos no solo se aseguran de no chocar contra algo, sino que también saben dónde hay mosquitos para comer. Y no... los murciélagos no se chocan nunca con tu cabeza, así que disfruta sin miedo de sus acrobacias durante una noche de verano.