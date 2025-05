El curioso hábito que Steve Jobs ha seguido durante toda su vida y los jóvenes están empezando a copiar "en masa"

Algunas manías empleadas por famosos reconocidos han sido noticia durante años y, debido a la base de fanáticos que acumulan, estos actos han sido replicados. En este sentido, algunas anomalías realmente extrañas han sido reveladas y, de esta manera, la atención se ha posado sobre esta clase de primicias. Sin embargo, en el caso que hoy nos concierne, la realidad es que, a pesar de ser un ejercicio insólito, con el paso del tiempo esta práctica se ha popularizado en el sector empresarial y ha sido replicada por grandes personalidades referentes en el panorama mundial.

En este caso, la figura de la que hablamos es la del coloso de Apple y magnate empresarial, Steve Jobs, que a lo largo de su vida acumuló auténticas efemérides en su campo y fue recordado, primordialmente, por su aportación en el mundo de la tecnología. Por el contrario, en realidad este hábito poco tiene que ver con la creación del IPhone o con alguno de sus negocios, puesto que se trata de algo mucho más íntimo, implantado directamente en su estilo de vida. Pero, mientras que esta actividad se difundió cuando salió a la luz, durante los últimos tiempos se ha retomado gracias a la fiebre que hoy en día existe con el llamado "desarrollo personal".

El hábito de Steve Jobs que ha calado en la Generación Z

Jobs como persona no era de esos empresarios conocidos por llevar una vida llena de lujos extraordinarios y, a simple vista, procuraba aparentar un perfil bajo que no desentonara con sus cercanos. Por supuesto, esta presencia impactaba de sobremanera al público debido a la invención disruptiva que tenía entre manos. Pero él seguía en sus trece sin lucir relojes caros ni automóviles extravagantes. No obstante, este hizo de sus personalidad una seña de identidad que marcó un antes y un después para sus posteriores. Por lo que, en efecto, el hábito que hoy traemos encuentra su razón de ser en vestir siempre la misma ropa.

Por supuesto, no se refiere a lucir exactamente los mismos atuendos sino de preservar la figura con el mismo tipo de camisetas, pantalones y zapatos. En este sentido, la elección de Jobs no era aleatoria y se basaba fundamentalmente en un jersey negro de cuello alto en la parte superior, unos vaqueros tipo jeans de la marca Levi’s y cubriéndole los pies unas zapatillas New Balance. De esta manera, una y otra vez, en sus conferencias y comparecencias públicas siempre aparecía con la misma indumentaria. A su vez, esta acción involucra a un debate que todo ser humano afronta al amanecer: "¿Qué me pongo para trabajar?"

¿Una reivindicación contra los prejuicios?

El motivo primero de que el empresario llevaba este atuendo concreto es para algunos un enigma, pues las posibles causas responden a factores muy concretos. Por un lado, cabe la posibilidad de que este ejercicio constituyera una reivindicación contra los prejuicios y las modas pasajeras que moldean distintos estereotipos erróneos de la sociedad. No obstante, es poco probable que el multimillonario tuviera un pensamiento tan profundo después del café mañanero, pero algunos psicólogos han diagnosticado y confirmado la veracidad de esta afirmación.

Por otro lado, en un mundo lleno de estímulos, un uniforme opaco y, a la vez, discreto, como es el que Jobs vestía, resulta ciertamente atractivo para que, al dar una charla, el público al cuál te refieres centre toda su atención en tu carácter orador dejando de lado cualquier tipo de interrupción. Sea por la razón que sea, la verdad es que cada vez es más frecuente en los jóvenes, y concretamente en la generación Z, ver sus cuerpos vestidos con colores neutros y repetidos en sus rutinas, sobre todo en el ámbito empresarial.