Daniel, el cerrajero de Tik Tok, ante la okupación: "Si quieres seguridad, cambia la puerta"

En un nuevo episodio del podcast ''Sector Oficios Podcast'', Daniel, conocido en redes como ''el cerrajero de TikTok'', lanza un mensaje claro ante el creciente problema de las okupaciones: ''Si quieres seguridad, cambia la puerta''.

Con millones de visualizaciones gracias a sus consejos sobre cerraduras y sistemas de seguridad, Daniel no se anda con rodeos cuando se trata de proteger el hogar. Según él, la medida más eficaz no es tanto reforzar lo que ya se tiene, sino sustituir la puerta por una acorazada: ''Tiene un marco de acero que no te lo van a apalancar, escudos abocardados que no te los van a poder arrancar y sistemas antiretroceso en todos los puntos de cierre'', asegura.

Recomienda optar por puertas certificadas en grado 3, grado 4 o grado 5, que representan los niveles más altos de seguridad frente a intentos de entrada forzada. ''Eso sería el top de seguridad'', concluye.

En tiempos donde la preocupación por las ocupaciones ilegales crece, Daniel insiste en que la inversión en una buena puerta no solo protege bienes, sino también tranquilidad.