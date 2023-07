La defensa pide el 'in dubio pro reo' para el asesino de Lardero basándose en que "nunca tuvo intención de matar"

El abogado de Francisco Javier Almeida, condenado por el crimen del pequeño Álex en octubre de 2021 en Lardero (La Rioja), ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial que le condenaba a prisión permanente revisable. La defensa se basa en que el condenado "nunca tuvo la intención de matar al menor" y solicita aplicar el principio 'in dubio pro reo', informa Ep.

El recurso ha sido visto este martes por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ante la presencia del propio acusado. Como ha justificado su defensa, durante los hechos "no había nadie en el piso y no se puede decir que existiese una clara intención de matar". Sí que considera probado que "el niño subió a casa de Almeida, por separado, y que una vez en la casa hay una agresión sexual".

"Almeida quiere dejar claro que él nunca tuvo intención de matar al niño" y justifica que le tapó la boca al menor "para que no gritara al escuchar alboroto en la calle" ya que, en ese momento, ya empezaron a agolparse numerosas personas en las inmediaciones del piso donde sucedieron los hechos para buscar al menor.

"El niño quería salir de la casa y gritar y el condenado le tapó la boca y con el brazo le sujetó el cuello, una acción que se prolongó un largo tiempo" pero "la intención de Almeida no era matar al menor, si no lo hubiera hecho inmediatamente y no hubiera prolongado la situación de riesgo y peligro para él mismo".

Como ha justificado su abogado, además, "Almeida después salió con el niño, no lo esconde. Cuando sale de la casa lo hace para buscar ayuda, el no oculta al niño en la casa por lo que se ve que quiere reparar el accidente cuando sale a pedir ayuda".

Tras escuchar el relato del abogado del condenado, el fiscal y las acusaciones particular ejercida por la familia de Álex y popular en nombre de la Asociación Clara Campoamor han argumentado en la vista oral que estas atenuantes quedaron desvirtuadas por completo en el juicio y, además, han insistido en que este crimen fue un asesinato alevoso. Se han ratificado en que las pruebas periciales, entre ellas las de los forenses, certifican que existió una "intención clara" de matar al niño, ya que, después de agredirle sexualmente, le rodeó el cuello con el brazo hasta que le asfixió.

Fue una muerte dolosa, alevosa y homicida, sin que el niño tuviera posibilidad de defensa, han incidido las tres acusaciones y han subrayado que Almeida no pensó en ningún momento en el daño a la víctima y a su familia, ni avisó a los servicios de urgencias después del suceso, sino que trató de esconder el cadáver, aunque fue sorprendido por la Policía cuando salía de su vivienda.