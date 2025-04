Una dermatóloga alerta sobre el uso de toallitas: “Cada vez más personas desarrollan alergias”

La limpieza personal, especialmente en áreas delicadas, es un tema de vital importancia. Sin embargo, la utilización de papel higiénico y similares húmedos, como las toallitas, genera debates, ya que ciertas prácticas pueden acarrear efectos adversos en la piel. El uso diario de estos artículos está extendido y es prácticamente obligatorio si no se dispone de alternativas, a veces costosas.

Las toallitas o papel higiénico húmedo es una opción muy utilizada, pues muchos la encuentran más suave y eficaz para limpiar la zona anal. No obstante, la presencia de fragancias, conservantes y humectantes en estos productos puede acarrear daños en la epidermis y, en algunos casos, provocar reacciones alérgicas. La doctora Uta Schlossberger, dermatóloga de Colonia y miembro de la Asociación Profesional de Dermatólogos Alemanes (BVDD), revela los peligros en el medio alemán 't-online':

Riesgos de las toallitas

"Hoy en día, muchas personas son sensibles a las fragancias y conservantes, y cada vez más desarrollan alergias. Esta reacción suele comenzar con un simple enrojecimiento, que puede provocar picor", comienza alertando. Sin embargo, explica que este enrojecimiento puede ir a peor: "A medida que la reacción se profundiza, pueden aparecer ampollas, llagas abiertas y hasta sangrado". Por ello, la experta recomienda evitar cualquier aditivo, especialmente en áreas tan delicadas: "El calor y la humedad actúan como catalizadores de estos compuestos, exacerbando la irritación".

Pacientes con afecciones previas, como las hemorroides, deben extremar la cautela. La especialista advierte:"Esto afecta a mucha gente. Las hemorroides son una de las enfermedades más comunes en el mundo occidental". Por tanto, antes de usar toallitas, se debe revisar bien si es favorable para la salud.

El engaño del etiquetado "sensible"

Es muy habitual ver en las etiquetas la palabra "sensitive" o "sensible". El uso de ese calificativo en el envasado puede inducir a error. Aunque se asocia a productos aptos para pieles delicadas, frecuentemente contienen conservantes y otros químicos. La doctora explica: "Esto se debe a que el término 'sensible' no está vinculado a ningún requisito legal que prohíba a los fabricantes añadir determinados ingredientes". Por ello, la elección más segura es el papel higiénico clásico, siempre y cuando su textura sea suave para prevenir roces y abrasiones innecesarias.

"Frotar y presionar provoca irritación innecesaria. Esto debe evitarse a toda costa", enfatiza la especialista.Asimismo, añade: "La mejor manera de limpiar la zona íntima es con agua limpia, idealmente tibia". Sin embargo, a veces se buscan otras alternativas.

¿Qué alternativas son seguras?

El jabón resulta contraproducente en zonas delicadas, ya que reseca y puede causar pequeñas lesiones. La dermatóloga recomienda lo siguiente :"Todo lo que quieras eliminar en este punto es soluble en agua". Los bidés ofrecen una solución más cuidadosa, pero en su ausencia, se sugiere humedecer ligeramente el papel higiénico clásico, preferiblemente con varias capas para evitar su ruptura.

Asimismo, se aconseja moderar el uso de productos tópicos, como las lociones, a menos que estén indicados médicamente para tratar afecciones específicas como el eczema o complicaciones relacionadas con hemorroides. Otro punto importante es abstenerse del uso de vaselina:"Bajo ninguna circunstancia se debe usar vaselina, ya que solo cubre la piel, pero no la penetra. Esto deja la región anal permanentemente húmeda, lo que puede promover o empeorar el picor y la inflamación".

Evitar aditivos y optar por alternativas naturales no solo protege la piel, sino que también contribuye a mitigar la aparición de alergias. Esta experta invita a la sociedad a reflexionar sobre hábitos cotidianos que, a pesar de su habitualidad, pueden resultar nocivos para la salud.