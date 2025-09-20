Desalojado por un incendio un centro de atención a la infancia migrante de Zaragoza

El Centro de Atención a la Infancia Migrante (CATIM) del barrio de Torrero-La Paz de Zaragoza ha sido desalojado este sábado por un incendio, sin que se hayan producido daños personales.

Según ha informado el Gobierno de Aragón, el fuego se ha declarado a primera hora de la tarde en una de las estancias de la primera planta y, por seguridad, se ha trasladado de forma provisional a parte de los 24 residentes a otro dispositivo dentro de la red del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

En la extinción del fuego, cuyas causas investigará la Policía Local, han participado diversas dotaciones de los bomberos de Zaragoza con una autoescala de 30 metros.