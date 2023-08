Descubre las playas de España con más riesgo de encontrar tiburones

Los tiburones en nuestras playas no son ninguna novedad. Sí que es cierto que hace unas semanas se elevó la voz de alarma a raíz de un artículo publicado en el periódico británico The Sun, donde se advertía a sus lectores sobre la gran presencia de tiburones en nuestras costas. "Los tiburones rondan en las zonas vacacionales españolas y desconcierta a los científicos tras cuatro avistamientos en una semana”, titulaba el artículo en The Sun.

Esta pieza desató cierta polémica, porque elevar la voz de alarma sobre el asunto podría desalentar injustamente el turismo de ciudadanos británicos a nuestro país, con el impacto económico que eso podría tener para la economía de muchas familias. Al fin y al cabo, el turismo británico es el más abundante en nuestro país… y que cunda el pánico por ataques de tiburón en las playas de nuestro país es del todo infundado.

¿Es peligroso bañarse en la playa?

Todos los años se reportan varios avistamientos de tiburones en nuestras cosas. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de “tiburones españoles” (no es una taxonomía real) son totalmente inofensivos. Estamos hablando de que no ha habido un sólo fallecido por ataque de tiburón en las costas españolas en toda nuestra historia… o al menos desde que tenemos registros.

En cuanto al número de heridos por la mordedura de un tiburón, sólo se han registrado tres… y ninguno de ellos de gravedad. Sí que es cierto que hace unas semanas una mujer tuvo que recibir asistencia médica cuando sufrió un ataque de pánico al darse cuenta de que estaba cerca de una tintorera, que es una criatura bastante grande, de unos 2,5 metros y 80 kilos, pero del todo inofensivo para el ser humano.

Las tintoreras, como los peregrinos, las cañabotas grises, las pintarrojas o los cazones, son las variedades de escualo más frecuentes en nuestras costas… aunque se pueden contar hasta 45 especies que son frecuentes en el Mediterráneo. Algunas de estas especies de tiburón son realmente impresionantes, como el tiburón peregrino, que puede alcanzar los 10 metros de largo, o la cañabota gris, que puede superar los 1.000 kilos. Pero ninguna de ellas supone un riesgo letal para los bañistas.

Las variantes de escualo más peligrosas de nuestras costas están en las frías aguas del Atlántico y el Cantábrico, muy especialmente en Galicia. Fue allí donde se pudo avistar un tiburón blanco. Ocurrió en la Ría de Vigo y el ejemplar en cuestión debía alcanzar los 100 kilos. Pero lo dicho, algo absolutamente excepcional y que no es, ni mucho menos, argumento para elevar la voz de alarma.

Entonces, ¿es peligroso bañarse en las playas españolas?

Pues no, en absoluto. Durante las últimas semanas se han reportado avistamientos de tiburones en algunas zonas costeras de España, incluyendo la Isla de Arosa (Galicia), la Playa de Aguamarina en Alicante, Cala Nova, Cala Mayor y Playas de Illetes, en Puerto de Ciutadella, en Calo des Moltons, y Colònia de Sant Pere en las Islas Baleares. También se han registrado avistamientos en algunas zonas de Motril, Andalucía.

Un tiburón tintorera siembra el pánico en una playa de Alicante Twitter

Es importante destacar que todas las especies avistadas no representan ningún peligro para los seres humanos. Las especies más peligrosas viven en aguas profundas y alejadas de la costa, por lo que no hay necesidad de preocuparse por encontrarlas mientras se disfruta de un baño en la playa. Dicho esto, si el lector llegase a ser el protagonista de uno de estos avistamientos, se aconseja mantener la calma, retirarse sin realizar movimientos bruscos y avisar a las autoridades.