Detenido un presunto depredador sexual por captar a un menor de edad en redes sociale

La Guardia Civil ha detenido a una persona de 39 años, como presunto autor de los delitos de agresión sexual, corrupción de menores, detención ilegal, inducción al abandono del domicilio de una menor y desobediencia a agentes de la autoridad.

Tras una denuncia presentada ante la Guardia Civil en La Rioja, en la que se alertaba de la desaparición de una persona menor de edad, los agentes comenzaron la investigación. Una vez que se analizó diversas conversaciones extraídas del teléfono móvil de la víctima, los agentes hallaron mensajes de contenido sexual, explícito y agresivo, enviados por un hombre que había contactado con el menor de edad a través de redes sociales.

Entre los mensajes que había mandado a la víctima se incluían comentarios sobre la diferencia de edad y mostraba una actitud sexualizadora y forzosa en sus conversaciones. Asimismo, había enviado vídeos con contenido sexual violento y de dominación.

Ante la gravedad de los hechos y la situación de desprotección de la menor, los agentes realizaron gestiones para localizar al sospechoso. Fruto de las

gestiones se constató que sobre esta persona pesaba ya un señalamiento judicial en vigor, de control específico, emitido por el Juzgado de Instrucción

número 4 de Terrassa, por una presunta agresión sexual a otra menor de 15 años.

Asimismo, se comprobó que está persona figuraba empadronado en Granada. Una vez que la Guardia Civil contactó vía telefónicamente con el sospechoso,

este reconoció estar con la menor desaparecida, negándose a informar de su paradero y de colaborar con los agentes.

Finalmente, tras una intensa labor de localización, los agentes detuvieron al presunto autor y a la entrega de la víctima a sus padres. Durante el registro del

lugar donde se hospedaba el detenido, se localizó una variedad de objetos de carácter sexual.

Redes sociales para contactar con las víctimas

Normalmente, este tipo de personas utilizan las redes sociales para contactar con adolescentes y ganarse su confianza, con el objetivo de manipularlos de

forma progresiva y engañosa. Suelen aprovecharse de la vulnerabilidad, la curiosidad y el deseo de aceptación propios de la edad para traspasar límites como es el enviando de material pornográfico. Con ello, pretenden normalizar conductas sexuales inadecuadas, logrando que las menores aceptaran ese tipo de conversaciones

como algo habitual.

El objetivo último de esta estrategia es organizar encuentros físicos y mantener relaciones sexuales con las víctimas.

La investigación fue asumida por agentes del Instituto Armado pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial y puestas a disposición de la autoridad

judicial.