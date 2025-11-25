Agentes de la Policía Nacional en colaboración con Guardia Civil han Desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en robos de alto nivel mediante butrones y lanza térmica. Se les atribuyen tres robos con fuerza en varias Comunidades Autónomas, entre ellos uno ocurrido en Oleiros (A Coruña) el pasado mes de junio, donde sustrayendo piezas de orfebrería por valor de 225.000 euros. Los otros dos hechos fueron cometidos en el mes de julio en una relojería Alcobendas (Madrid) y en el mes de agosto en una inmobiliaria malagueña. Han sido detenidos cinco varones como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo Rififís en un taller de joyería de Oleiro (A Coruña).

La investigación comenzó el pasado mes de junio tras la comisión de un robo con fuerza en un taller de joyería de la localidad de Oleiros (A Coruña). Los

hechos sucedieron en la madrugada del día ocho, cuando varios individuos, tras desconectar el sistema de alarma, accedieron a este taller realizando

tres rififís en el tejado. Posteriormente sustrajeron joyas por valor de cerca de 225.000 euros forzando la caja fuerte mediante lanza térmica.

Robo en una relojería de un centro comercial de Alcobendas (Madrid)

Apenas un mas después del primer hecho, se produjo otro robo con fuerza en una relojería de un cetro comercial ubicado en la localidad madrileña de

Alcobendas. En esta ocasión, accedieron al establecimiento forzando la cerradura de la puerta de entrada, no logrando sustraer nada.

Butrón en una inmobiliaria de Málaga

El tercer robo se produjo el pasado 21 de agosto en una inmobiliaria de Málaga . En esta ocasión, los autores realizaron un butrón en el local contiguo y posteriormente violentaron el sistema de alarma, si bien, no llegaron a consumar el delito.

De las investigaciones conjuntas, se pudo determinar que los tres hechos estaban relacionados y habían sido perpetrados por un mismo grupo

especializado en robos con fuerza en empresas. Elegían negocios dotados de cajas fuertes o cajas de caudales, a los que accedían tras violentar los

sistemas de alarma. Una vez en su interior, las sustraían y posteriormente las forzaban mediante lanza térmica o grupo oxicorte, apoderándose

principalmente de dinero en efectivo y joyas. Además, en los desplazamientos, utilizaban vehículos sustraídos con matrículas dobladas,

para dificultar la labor policial. Finalmente, la operación conjunta culminó el pasado 20 de octubre con la detención de cinco varones, cuatro en Madrid y uno en A Coruña, como presuntos responsables de los delitos de pertenencia agrupo criminal y robo con fuerza. Tras su paso a disposición judicial se les impuso medidas

cautelares.