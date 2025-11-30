Las dietas ricas en polifenoles se asocian a una mejor salud cardíaca a largo plazo

Las personas que consumen regularmente alimentos y bebidas ricos en polifenoles, como té, café, bayas, cacao, frutos secos, cereales integrales y aceite de oliva, pueden tener una mejor salud cardíaca a largo plazo, según una investigación dirigida por el King's College de Londres (Reino Unido). El trabajo, publicado en 'BMC Medicine', descubrió que aquellos con mayor adherencia a patrones dietéticos ricos en polifenoles tenían un menor riesgo previsto de enfermedad cardiovascular (ECV).

Los polifenoles son compuestos naturales que se encuentran en las plantas y que están relacionados con diversos beneficios para la salud, incluida una mejor salud del corazón, el cerebro y el intestino.

En este contexto, el estudio siguió a más de 3.100 adultos de la cohorte TwinsUK durante más de una década y descubrió que las dietas ricas en grupos específicos de polifenoles estaban relacionadas con perfiles de presión arterial y colesterol más saludables, lo que contribuía a puntuaciones más bajas de riesgo de ECV.

Por primera vez, los investigadores también analizaron una gran cantidad de metabolitos en la orina que se producen cuando el cuerpo descompone los polifenoles. Estos biomarcadores confirmaron que las personas con niveles más altos de metabolitos de polifenoles -especialmente los derivados de grupos específicos de polifenoles, flavonoides y ácidos fenólicos- presentaban un menor riesgo cardiovascular. También presentaban niveles elevados de colesterol HDL, también conocido como colesterol 'bueno'.

El estudio utilizó un puntaje dietético de polifenoles (PPS) recientemente desarrollado para capturar la ingesta de 20 alimentos clave ricos en polifenoles que se consumen comúnmente en el Reino Unido, desde té y café hasta bayas, aceite de oliva, nueces y cereales integrales.

Esta puntuación mostró asociaciones más fuertes con la salud cardiovascular que las estimaciones de la ingesta total de polifenoles, probablemente porque captura los patrones dietéticos generales en lugar de compuestos individuales. Este hallazgo sugiere que considerar la dieta completa proporciona una imagen más precisa de cómo los alimentos ricos en polifenoles trabajan juntos para apoyar la salud cardíaca a largo plazo.

La profesora Ana Rodríguez-Mateos, autora principal y profesora de Nutrición Humana en el King's College de Londres, expone: "Nuestros hallazgos demuestran que la adherencia a largo plazo a dietas ricas en polifenoles puede ralentizar considerablemente el aumento del riesgo cardiovascular con la edad. Incluso pequeños cambios sostenidos hacia alimentos como bayas, té, café, frutos secos y cereales integrales pueden ayudar a proteger el corazón con el tiempo".

Por su parte, el doctor Yong Li, primer autor del estudio, añade: "Esta investigación proporciona pruebas sólidas de que incluir regularmente alimentos ricos en polifenoles en la dieta es una forma sencilla y eficaz de favorecer la salud cardíaca. Estos compuestos vegetales están ampliamente disponibles en los alimentos cotidianos, lo que la convierte en una estrategia práctica para la mayoría de las personas".

A modo de conclusión, los investigadores señalan que, si bien el riesgo cardiovascular aumenta naturalmente con la edad, una mayor ingesta de polifenoles se asoció con una progresión más lenta del riesgo durante el período de seguimiento de 11 años. También enfatizan la necesidad de futuros estudios de intervención dietética para validar aún más estas asociaciones.