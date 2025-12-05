Duelo mortal en Cabárceno: Jums, el elefante dominante, muere tras una fuerte pelea con su hijo

Jums, el macho dominante de la manada de elefantes africanos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, falleció en la tarde del miércoles a consecuencia de las heridas sufridas en una pelea con otro de los ejemplares del grupo, su hijo Jumar, en lo que apunta a una disputa por la jerarquía dentro del grupo, informa Ep.

El personal del parque, junto con los veterinarios, intentaron durante más de seis horas salvar la vida del elefante. Tras conseguir acceder a la zona de la pradera donde se encontraba tumbado, se realizaron cuatro horas de delicadas maniobras para trasladarlo a un lugar seguro dentro del recinto. la operación requirió un gran despliegue de medios, según informó la Consejería de Turismo, responsable de la empresa pública Cantur, que gestiona el parque.

Con cerca de 50 años, Jums era uno de los elefantes más grandes de Europa y uno de los más longevos del parque, un ejemplar de gran importancia para los programas de conservación y reproducción en cautividad. Llegó a Cabárceno en septiembre de 2015 procedente del zoológico Howletts Park de Bekesbourne (Inglaterra), en un intercambio pionero entre zoos europeos destinado a evitar problemas de consanguinidad en las manadas.

Además de su papel como líder de la manada, Jums era un semental altamente valorado. Había dejado al menos cuatro descendientes en Cabárceno y 17 en Howletts Park.

Según la Consejería de Turismo, las peleas entre machos son un comportamiento habitual en esta especie, especialmente cuando se trata de determinar la jerarquía dentro del grupo. En Cabárceno, donde los elefantes disponen de un recinto de 25 hectáreas, uno de los más amplios del mundo para esta especie en cautividad, los animales pueden mantener comportamientos naturales, como pastar libremente, bañarse en el barro y reproducirse de manera espontánea.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es un referente mundial en la conservación y reproducción de elefante africano, y hasta ayer contaba con 19 ejemplares, la manada más numerosa que existe de esta especie en el mundo fuera de su continente de origen.

Desde la apertura del parque en 1990, 24 elefantes han nacido en cautividad, consolidando su liderazgo en programas de reproducción y conservación. El nacimiento del vigesimocuarto ejemplar en abril de 2023 supuso un hito mundial en la conservación de la especie.

La dirección y trabajadores de Cabárceno han lamentado la pérdida de Jums y han mostrado su tristeza al tener que despedir a uno de los animales referentes de la instalación.