EE.UU. cierra un centro birmano que se dedicaba a estafar mediante criptomonedas

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha anunciado la incautación de un dominio web utilizado para estafar mediante estafas de inversión en criptomonedas. El dominio, tickmilleas.com, era utilizado por quienes se encontraban en el complejo de Tai Chang (también conocido como Casino Kosai), ubicado en la aldea de Kyaukhat, Birmania. Esta incautación se produce menos de tres semanas después de que dicho Departamento anunciara el lanzamiento de la "Fuerza de Ataque contra el Centro de Estafas" de la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia (DC USAO), la primera fuerza de ataque contra este tipo de delitos a nivel de distrito, y la incautación de dos dominios adicionales que también eran utilizados por el complejo de Tai Chang como parte de las estafas.

Tai Chang está afiliado al grupo birmano Ejército Democrático de Beneficencia Karen (DKBA) y a Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited (Trans Asia), que fueron designados por el Departamento del Tesoro por sus vínculos con el crimen organizado chino y el desarrollo de centros de estafa en el Sudeste Asiático.

El dominio confiscado se disfrazaba de una plataforma de inversión legítima para engañar a las víctimas y hacer que depositaran sus fondos sin saberlo. Las víctimas que usaron el dominio denunciaron al FBI que el sitio mostraba ganancias lucrativas en lo que creían que eran sus inversiones y mostraba supuestos depósitos realizados por estafadores en las "cuentas" de las víctimas cuando estos las engañaban a través de operaciones fraudulentas.

El dominio tickmilleas.com instaba a los usuarios a descargar aplicaciones móviles vinculadas a la estafa desde Google Play y la App Store de Apple. El FBI notificó a Google y Apple sobre las aplicaciones fraudulentas, y varias de ellas fueron eliminadas voluntariamente.

Solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió más de 41.000 que denunciaban la estafa de aproximadamente 5.800 millones de dólares en pérdidas por estafas s de dólares en fondos destinados a las víctimas.