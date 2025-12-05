Cae una banda que estafó más de 300.000 euros haciéndose pasar por agentes antifraude de los bancos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas y desarticulado un grupo criminal dedicado a estafas a nivel nacional, que suplantaba hasta seis entidades bancarias mediante mensajes de SMS en los que afirmaban ser agentes del departamento antifraude.

La organización logró obtener más de 30.000 euros, con ganancias de hasta 76.000 euros mensuales, entra los meses de julio y octubre.

El 'modus operandi' de la organización consistía en enviar un SMS a las víctimas alertando de un supuesto intento de fraude bancario, indicado un teléfono fijo al que los clientes debían llamar para solucionar la incidencia.

Al recibir la llamada, los delincuentes se identificaban como agentes del departamento antifraude del banco suplantado y sustraían información sensible, incluida la doble autentificación, para validar operaciones desde las cuentas de los afectados.

Para blanquear el dinero defraudado, la banda contaba con una extensa red de colaboradores en todo el país que realizaban extracciones de efectivo o traspasos a criptomonedas, dificultando la localización de los fondos.

El pasado 5 de noviembre, la Policía registró el domicilio del cabecilla del grupo en Cádiz, incautando el teléfono utilizado para la mayor parte de las estafas, material informático y dos kilos y medio de hachís ocultos en una nevera.

Los detenidos, tres hombres y a una mujer, están acusados de estafa continuada, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de estado civil, amenazas, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, y han sido puestos a disposición judicial.