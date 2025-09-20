Los ecologistas claman por el lobo ibérico en una manifestación

Un grupo de activistas del grupo ecologista WWF se ha congregado este sábado en el centro de Madrid para lanzar un aullido colectivo frente a la cabeza gigante de un lobo ibérico en un acto simbólico para reivindicar la conservación de esta especie.

Portando pancartas con el mensaje "Aúlla por el lobo", alrededor de una decena de activistas de la organización han hecho un llamamiento a garantizar la supervivencia del lobo al tiempo que han resaltado su importancia "tan fundamental" para los campos y los ecosistemas.

En declaraciones a EFE, el coordinador de Conservación de WWF, Luis Suárez, ha afirmado hoy que con este acto de denuncia se pretende "reivindicar que se vuelva a proteger al lobo ibérico, que vuelva a ser una especie protegida, que se deje de matar y de perseguir".

Actividades de concienciación sobre su importancia

También, ha agregado Suárez, urgen así a que "se trabaje para poder garantizar la coexistencia de esta especie con el mundo rural y su continuidad por el valor importantísimo que tiene para nuestros ecosistemas y nuestro entorno".

Para ello, WWF ha organizado un programa de actividades para esta jornada en el que invitan a la gente a acercarse al centro de Madrid a hacerse una fotografía junto a la escultura de cabeza de lobo -de 2,5 metros de altura y 3 metros de base-.

También hay previstas otras actividades infantiles como cuentacuentos, caretas (de lobo) o juegos de preguntas y respuestas para público de todas las edades, destinadas a que "se conozca un poco más la realidad de esta especie y eliminar ciertos mitos y ciertos bulos que la rodean, como que es una especie peligrosa, cuando no es así, y para que la podamos apreciar y respetar como especie única e imprescindible en nuestros ecosistemas", según el portavoz.

En un comunicado difundido hoy, WWF reclama "la vuelta a su protección estricta y la prohibición de su caza en toda Europa, en línea con la evidencia científica sobre su frágil futuro".

La organización ha insistido en que el lobo genera enormes beneficios para toda la sociedad y el medio rural, como el control de enfermedades silvestres, y sostiene que conservar la especie es esencial para frenar la pérdida de biodiversidad.

"Proteger al lobo no solo significa conservar la biodiversidad, sino también garantizar los importantes servicios que presta al medio rural y a toda la sociedad", remarca WWF en su nota.

El grupo quiere también denunciar "la campaña desatada contra la especie por oportunismo político, que está convirtiendo al lobo en el chivo expiatorio de los problemas del mundo rural" y lamenta que "en pocos meses, se haya producido un retroceso histórico en su protección, lo que socava los cimientos de la conservación de la naturaleza en España y Europa".

La organización anima a la sociedad a participar en una campaña de recogida de firmas a favor de esta especie, que ya ha recabado más de 200.000 apoyos hasta ahora.