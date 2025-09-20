Muere un hombre tras sufrir un atropello en Pájara (Fuerteventura)

Un hombre ha fallecido este sábado tras sufrir un atropello en el Puente de San Antonio, en el municipio de Pájara (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 13.45 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras ser alertado de que un vehículo había atropellado a una persona en dicha zona y la misma se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Sin embargo, el equipo sanitario sólo puedo confirmar el fallecimiento del afectado al presentar lesiones incompatibles con la vida. En el lugar del incidente también se personaron Bomberos de Pájara, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.