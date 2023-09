Efemérides de hoy 15 de septiembre de 2023: ¿Qué pasó el 15 de septiembre

Acontecimientos destacados un 15 de septiembre

1821: Grito de Dolores: El sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, considerado uno de los líderes de la independencia de México, pronunció el "Grito de Dolores" en la localidad de Dolores, dando inicio a la Guerra de Independencia de México contra el dominio español.

1835: El barco HMS Beagle, con el naturalista Charles Darwin a bordo, llegó a las Islas Galápagos en su histórico viaje de exploración que eventualmente llevaría a Darwin a desarrollar su teoría de la evolución.

1916: Durante la Primera Guerra Mundial, las fuerzas británicas y francesas lanzaron una ofensiva exitosa contra las fuerzas alemanas en la Batalla del Somme, en el Frente Occidental.

1963: Fue inaugurado el segundo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en el que el presidente estadounidense John F. Kennedy pronunció un discurso destacado.

1970: El rey Hussein de Jordania y el líder palestino Yasser Arafat acordaron un alto el fuego en la Guerra Civil de Jordania, conocida como el "Septiembre Negro".

1997: La NASA lanzó la sonda espacial Mars Global Surveyor con el objetivo de estudiar Marte. Esta misión proporcionó valiosa información sobre el planeta rojo durante varios años.

2008: El banco de inversión Lehman Brothers se declaró en quiebra, marcando uno de los eventos más significativos del colapso financiero global que condujo a la crisis económica de 2008.

Defunciones destacadas un 15 de septiembre

1938: Thomas Wolfe: Fue un influyente novelista estadounidense conocido por obras como "Look Homeward, Angel" y "Of Time and the River". Sus novelas exploran temas autobiográficos y son conocidas por su prosa poética.

1973: Gustavo Díaz Ordaz: Fue el presidente de México de 1964 a 1970. Durante su mandato, México fue sede de los Juegos Olímpicos de 1968, que se vieron empañados por la Masacre de Tlatelolco en la que murieron numerosos estudiantes.

1981: Anastasio Somoza Debayle: Fue un político nicaragüense y el último miembro de la dinastía Somoza en gobernar Nicaragua. Fue derrocado en 1979 durante la Revolución Sandinista y se exilió en Paraguay, donde fue asesinado el 15 de septiembre de 1981.

2003: Leni Riefenstahl: Fue una cineasta alemana, actriz y fotógrafa. Es conocida por dirigir películas de propaganda nazi, como "El triunfo de la voluntad" y "Olympia". Su obra sigue siendo objeto de controversia debido a su asociación con el régimen de Adolf Hitler.

Nacimientos destacados un 15 de septiembre

1857: William Howard Taft: Nacido en Cincinnati, Ohio, fue el 27.º presidente de los Estados Unidos (1909-1913) y también se convirtió en el décimo presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos (1921-1930). Fue la única persona en la historia de Estados Unidos en ocupar ambos cargos.

1858: Jenő Hubay: Fue un destacado violinista y compositor húngaro. Es conocido por sus contribuciones a la música clásica y por su influencia en la enseñanza del violín.

1881: Ettore Bugatti: Fue un ingeniero y fundador de la marca de automóviles Bugatti. Sus automóviles se convirtieron en sinónimo de lujo y rendimiento en el mundo del automovilismo.

1934: Tomie dePaola: Fue un autor e ilustrador de libros infantiles estadounidense, conocido por obras como "Strega Nona" y "Oliver Button Is a Sissy". Sus libros han sido populares entre niños y padres por generaciones.

1946: Tommy Lee Jones: Es un actor estadounidense conocido por sus roles en películas como "El fugitivo", "Hombres de negro" y "No es país para viejos". Ha recibido varios premios, incluyendo un Premio de la Academia.

1956: Maggie Reilly: Es una cantante escocesa conocida por su trabajo como vocalista en la música de Mike Oldfield, incluyendo la canción "Moonlight Shadow". También ha lanzado álbumes en solitario.

1984: Prince Harry (Henry Charles Albert David): Es un miembro de la familia real británica y el hijo menor del príncipe Carlos y la princesa Diana. Ostentó el título de duque de Sussex tras su matrimonio con Meghan Markle.