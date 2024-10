¿Eres colérico o melancólico? Esto sabe de ti la grafología griega por tu forma de escribir

A lo largo de la historia, diferentes culturas han tratado de desarrollar mecanismos por los que entender el mundo y a los demás de lo más curiosas. Una de las mayores incógnitas más recurridas en el ser humano es tratar de conocer el psique de las personas, véanse la ciencia, el psicoanálisis, los oráculos, etc. No son incompatibles ni contradictorias, sino que enriquecen nuestra forma de ver el mundo, aportan perspectivas alternativas.

Una de las artes (no es una ciencia real) que se encarga de dar explicaciones a la personalidad particular a través de objetos y sucesos cotidianos es la grafología: "Dime cómo escribes y te diré quién eres". Esta disciplina intenta crear leyes que extraen información sobre el carácter particular de cada uno en base a la forma en la que deja su caligrafía en un papel. No por nada se dice que el salto de prehistoria a historia se da con la aparición de la escritura en el año 5.000 a.C., aproximadamente.

¿Qué es la grafología?

El Diccionario de la Real Academia Española da como primera acepción de este término de grafología el "estudio de las particularidades de la letra de una persona, con el fin de identificarla o tratar de averiguar sus características psicológicas", así como la letra, la firma personal o el modo particular de una persona de escribir.

Con el desarrollo y la extensión de las nuevas tecnologías, muchas personas prácticamente han dejado de escribir a mano para hacerlo pulsando teclas o una pantalla táctil. A pesar de ello, toda la información sobre ellos sigue presente en los pocos momentos en que toman papel y boli para tomar algún apunte rápido, y de ello la grafología puede sacer información muy útil sobre ellos y su forma de relacionarse.

El placer de escribir a mano Google

Tal y como escribía Friedrich Hayek en "Camino de servidumbre" (premio Nobel de Economía en 1974): "Quien todavía dispone de tiempo para la tarea de escribir, apenas puede tener derecho a reservar para sí los temores que las tendencias actuales tienen que despertar en el pensamiento […]". Es decir, que a través de la caligrafía de una persona podemos conocer mucha información sobre ella. Y no solo acerca de su personalidad, sino sobre el estado de ánimo que tenía cuando escribió esas palabras.

No por nada la policía científica durante muchos años investigaba en profundidad cómo estaban escritas las notas dejadas en escenarios de crimen o supuesto suicidio: podían decir si el acusado estaba nervioso o si lo hizo completamente tranquilo, o si la letra corresponde a la misma persona. Y lo mismo ocurre con el trazo, la colocación o la cantidad de tinta que se deja en una firma o autógrafo.

Esto sabe de ti la grafología griega por tu forma de escribir

Entre los años 460 y380 a. C., aproximadamente, el filósofo griego y para muchos, padre de la medicina moderna, Hipócrates, inició una corriente de pensamiento conocida como la 'teoría de los humores'. Esta hipótesis trataba de dar una explicación coherente al carácter de cada persona en base a unos patrones físicos.

Así, el pensador antiguo creía en que la cantidad o mayor porcentaje de ciertos fluidos corporales (flema, bilis negra, bilis amarilla y sangre) determinaba completamente la forma de ser de cada individuo, y las dividía en cuatro grandes arquetipos. Muchos siglos después, el médico francés Periot utilizó la 'teoría de los humores' hipocrática para fusionarla con la grafología y así obtener el carácter de las personas en base a su forma de escribir a través de un nuevo enfoque.

Temperamento sanguíneo

Se suelen caracterizar por utilizar una letra grande y con muchas curvas, con algunos adornos. Escriben de forma rápida y apretando mucho el bolígrafo, lo que acaba por dejar marca en el papel. Según se dice, esta velocidad les hace inclinar los grafismos hacia la derecha, y tratan de llenar todo el espacio posible.

La 'teoría hipocrática' diría de estas personas que tienen un carácter fuerte y una buena presencia física, además de que les gusta hacerse notar. Son de personalidad optimista, enérgica y algo autoritaria.

Temperamento melancólico

Según Periot, las personas melancólicas no destacarían por su tamaño de letra, sino por la irregularidad de los trazos, en los que tratan de tocar lo menos posible el papel. También escriben rápido y, aunque los grafismos se inclinen, no dejan marca sobre la hoja. La legibilidad suele ser confusa y caótica, ya que las líneas raramente van rectas y hacen muchas anotaciones en los márgenes.

Hipócrates califica a los melancólicos como personas analíticas, calculadoras y algo solitarias. Suelen ser personas inestables, olvidadizas y distraídas, aunque bastante creativas. Tienden a la desconfianza y solo socializan de vez en cuando y de forma intensa, no les gusta 'estar por estar', como se diría coloquialmente.

La melancolía: comprendiendo su naturaleza Redes sociales

Temperamento colérico

Estas personas utilizan una letra pequeña y que se reduce a medida que acaban los renglones, que no tratan nunca de llenar por completo. Aún así, es bastante legible porque carece de florituras y tiene un trazo firme. El único problema es que juntan demasiado una palabra a la siguiente y en ocasiones esto puede generar confusión.

La teoría hipocrática diría de ellas que son personas nerviosas e impulsivas, que necesitan acabar un asunto para ponerse de nuevo manos a la obra con otro, porque no saben estarse quietas. Tienden a ser egoístas, fríos y analíticos, además de que no les gusta demasiado socializar, pero son bastante sinceros.

Temperamento flemático

Para este tipo de persona el tamaño de la letra tampoco importa, pero es muy característico que casi todas ellas inclinan los grafismos hacia la izquierda, en parte porque escriben lenta y metódicamente. Las palabras y las letras tienen un trazo bastante grueso y mucha separación entre ellas, por lo que es de fácil lectura.

En base a las ideas de Hipócrates, estas personas manifestarían un carácter pasivo y relajado, aunque poco práctico, sino más puesto en tareas recreativas. Tienen problemas para comprometerse seriamente, y aunque suelen ser muy amables, no les gusta nada salir de su 'zona de confort' ni romper con lo establecido.