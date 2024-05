España supera los cien ahogados en espacios acuáticos en lo que va de año

España ha superado las cien muertes por ahogamiento en espacios acuáticos en 2024, cifra que se ha alcanzado un mes antes que en 2023. En total, el pasado mes de abril 25 personas fallecieron ahogadas, 17 de ellas en playas. Aunque esta cifra supone tres muertes menos que en el mismo mes del año pasado, son no obstante 25 más (104) en primer cuatrimestre de 2024 respecto al mismo período del año anterior, en que se produjeron 79 óbitos.

En 2023, el centenar de fallecimientos por ahogamientos no intencionados se alcanzó el 19 de mayo, mientras que en este se ha producido el 20 de abril, lo que muestra el aumento de casos que se está produciendo en la actualidad, según los datos del Informe Nacional de Ahogamientos (INA) que elabora la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (Rfess).

Tres muertes notificadas hoy en Galicia

Esta misma jornada se ha conocido la noticia de la recuperación de tres cuerpos sin vida del agua en los municipios gallegos de Carballo y Carral (La Coruña) y en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). El primer suceso ocurrió en la playa de A Pedra do Sal, en Carballo, y se trata de un hombre residente en la zona, como confirmaron los agentes de la Guardia Civil. A las 15:30 horas, el 112 recibió el aviso de que se había localizado en el agua el cuerpo de una mujer que había desaparecido este martes en Vilagarcía. Finalmente, el tercer cadáver ha aparecido en un riachuelo en Carral y fue encontrado sobre las 17:00 horas por un vecino que alertó al 112 Galicia de que acababa de encontrar el cuerpo de una mujer en un arroyo en Taramuño, en la parroquia de Vigo.

Más de la mitad de los ahogamientos, en Andalucía y Galicia

La Rfess señala que 8 de los 25 ahogamientos del mes de abril se dieron en Andalucía, mientras que en Galicia se registraron cinco muertes por esta causa, lo que supone que estas dos comunidades autónomas suman más de la mitad de las notificadas en el conjunto de España.

En los que va de año, estas dos comunidades también están al frente de la siniestralidad: Galicia con 20 fallecidos y Andalucía con 19. Detrás se sitúan Canarias (11), Cataluña (9), Comunidad Valenciana (7) y Asturias, Castilla y León y Extremadura (6 en cada caso), seguidas de País Vasco y Baleares (4 en cada territorio). En último lugar figuran Cantabria (3) y dos muertes que registran Navarra y Región de Murcia, y una en Aragón y La Rioja.

En espacios sin vigilancia

En el 48% de los ahogamientos no intencionales ocurridos en el pasado abril, el lugar donde sucedió no disponía de servicio de vigilancia en el momento del incidente, en 12 de los 25 casos. En el otro 52%, no procedía un servicio socorrista activo.

Entre las personas ahogadas en lo que va de año, 89 eran hombres (85,58%) y 15 mujeres (14,42%), tendencia que se mantuvo en el mes de abril, con el fallecimiento de 21 hombres y 4 mujeres (84 y 16%, respectivamente).

En 2024 han fallecido hasta ahora 88 personas españolas (84,62%), mientras que 14 eran extranjeras.

En cuanto a las edades de las personas fallecidas en abril, seis de ellas corresponden al tramo de entre 65 y 74 años, similar al de personas mayores de 75 años, con cinco fallecimientos.

Se han registrado cuatro ahogamientos no intencionales de personas de entre 55 y 64 años y tres de entre 45 a 55. También se ha registrado un fallecimiento en cada uno de los rangos de 11 a 17, de 26 a 34 y de 35 a 44 años. Cuatro de las personas ahogadas eran de edades por determinar.

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (Rfess) informa a través de su web de los datos del INA, mediante el Sistema Integrado de Gestión de Datos de Incidencias en el Medio Acuático (SIFA), y desarrolla a lo largo de todo el año una campaña de prevención de ahogamientos en el medio acuático, #StopAhogados.