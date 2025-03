Un español en Marruecos revela cómo le tratan al saber que es de España: "No os hacéis una idea"

La percepción de un extranjero en un país puede estar influenciada por diversos factores: la historia compartida entre ambas naciones, los estereotipos culturales, el contexto político o simplemente las experiencias personales de quienes han emigrado. En algunos lugares, una nacionalidad concreta genera admiración y simpatía, mientras que en otros puede despertar recelo o desconfianza. Sin embargo, más allá de estas ideas preconcebidas, la realidad de cada viajero o residente suele ser mucho más compleja y matizada.

En un mundo cada vez más interconectado, el turismo y la migración han contribuido a derribar prejuicios y ofrecer una visión más cercana de la convivencia entre culturas. Muchas veces, quienes viven en el extranjero relatan experiencias muy distintas a las que se imaginan desde fuera. Es el caso de un español que ha decidido compartir su vivencia en Marruecos a través de TikTok, sorprendiendo a miles de usuarios con su testimonio.

"Directamente parece que sea su hermano"

El creador de contenido @medinhouses ha publicado un vídeo en la plataforma en el que explica cómo ha sido su experiencia en Marruecos, acumulando más de 20.000 'me gusta' y cientos de comentarios. "En Marruecos es decir que soy español, y directamente parece que sea su hermano, o sea", asegura en el clip.

Según el tiktoker, este sentimiento de cercanía se debe, en gran parte, a la pasión por el fútbol: "Parece que me conozcan de toda la vida y todo porque llevan viendo al Madrid y al Barça desde que son unos niños, no os hacéis una idea de la cantidad de puertas, la cantidad de sonrisas, que te llevas cuando dices que eres español en este país", explica. Además, reconoce que nunca había dicho tantas veces "Hala Madrid" o "Visca el Barça", y destaca el afecto que recibe en el país vecino: "No sabéis lo mucho que nos quieren. Es algo precioso. Vamos a intentar querer como nos quieren, por favor", concluye.