Una española en Estados Unidos revela el precio de la leche allí: “Acostumbrada a comprarla en Mercadona baratísima…”

La leche es uno de los alimentos básicos en España a la hora de desayunar. Ya sea con el café, con cacao o sola, una gran cantidad de personas la consume diariamente, especialmente a primera hora de la mañana. El debate sobre cuál consumir también está a la orden del día. Boticaria García, doctora en Farmacia y nutricionista, arrojó luz sobre ello: "Tradicionalmente, los lácteos se consideraban menos saludables por contener grasas saturadas, pero ahora sabemos que no todas las grasas saturadas son iguales. Las de la leche, en particular, no son tan perjudiciales como se pensaba".

A la hora de elegir, las personas se fijan en el tipo y también en la marca. Ahí se impone Central Lechera Asturiana, que ha sabido hacer frente a la competencia intensa en este mercado y se ha consolidado como la marca favorita de leche en más territorios en nuestro país,liderando a nivel nacional con un 25% de los votos, según el informe elaborado por Deyde DataCentric. Como es de esperar, las marcas en otros países no son las mismas y tampoco los precios. Mariona, una española que vive en Estados Unidos, a la orden del día por los aranceles, ha querido desvelar el precio en los supermercados locales con un vídeo en TikTok.

Este es el precio de la leche en Estados Unidos

"10 dólares vale un galón de leche en Estados Unidos", comienza, directa al grano. En los comentarios explica que el galón es de 3,7 litros por lo que saldría un precio de 2,7 dólares el litro. En 2023, el precio medio de un litro de leche en los supermercados de España rondaba los 0,99 euros, de acuerdo con los datos del portal Statista. El precio más bajo estuvo en 0,95 euros por litro y el más caro en 1,15€. Una diferencia clara respecto al precio de Estados Unidos.

No todas valen lo mismo allí: "Si no es orgánica, 6 dólares", revela. Muestra su sorpresa e indignación: "Acostumbrada a comprarla en el Mercadona baratísima... en Estados Unidos a uno se le pasan las ganas hasta de beber leche". Posteriormente, muestra varias marcas más, pero solo una baja de los 4 euros, aunque no es del tamaño de la primera. La mayoría están entre 6 y 8 euros. "Debe ser porque las vacas están mucho mejor cuidadas", intenta razonar. "Si realmente no es así, ¡ayuda!", reflexiona mientras pasea por el supermercado. Explica que en otros supermercados con menos cosas orgánicas hay precios algo inferiores.

El amor de una estadounidense a Mercadona

"Mercadona, me encanta Mercadona", contestó de forma contundente una estadounidense que vive en España al ser preguntada por lo que más le gusta de vivir en España. Explicó el motivo con una sonrisa de oreja a oreja: "Tiene todo lo que puedes necesitar". Lo comparó con un supermercado muy conocido en Estados Unidos: "Es como mi Trader Joe's español". Mercadona ayuda a esta joven en sus momentos más nostálgicos: "Cuando echo de menos mi casa pienso: voy a ir a Mercadona". También detalló cada uno de esos motivos por los que es "todo lo que puedes necesitar".