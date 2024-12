Este es el motivo por el que los estadounidenses quieren vivir en España: "Amo Mercadona"

España es uno de los mejores países para vivir del mundo. Las características de nuestro país son únicas. Un clima único sin un frío extremo salvo en contadas ocasiones, con un mayor número de horas de sol respecto al resto de Europa. Una amplio abanico de posibilidades, desde sus impresionantes costas bañadas de sol hasta ciudades llenas de historia, pasando por zonas montañosas y pueblos con un encanto único.

La gastronomía es otro aspecto que hace a España singular, un gran abanico de productos y platos típicos para todos los gustos. Más allá de los internacionalmente conocidos como el jamón o la paella, difícilmente igualables en otro país, hay otros muchos que es complicado ver lejos de nuestra frontera. Además hay comidas para todas las épocas del año, pocas cosas apetecen más que un cocido o una fabada en invierno o un gazpacho en verano.

Todo esto, sumado a una gran calidad de vida, un sistema sanitario de calidad y un coste de vida muy asequible en comparación a a otros países del continente hacen de España un lugar ideal para vivir. Sin embargo, cuando a una ciudadana estadounidense le preguntaron por las calles de Madrid el motivo por el que le gusta vivir en España dio una respuesta tan diferente como sorprendente.

Esto es lo que más le gusta a una chica estadounidense de vivir en España

"¿Qué es lo que más te gusta de vivir en España?", la pregunta de Clare Quinn, la entrevistadora, fue clara y la respuesta aún más. "Mercadona, me encanta Mercadona", contestó de forma contundente. Explicó el motivo con una sonrisa de oreja a oreja: "Tiene todo lo que puedes necesitar". Lo comparó con un supermercado muy conocido en Estados Unidos: "Es como mi Trader Joe's español". Mercadona ayuda a esta joven en sus momentos más nostálgicos: "Cuando echo de menos mi casa pienso: voy a ir a Mercadona".

La calidad humana de Mercadona

Otro de los aspectos por los que esta chica estadounidense valora mucho este supermercado es por la amabilidad de los trabajadores: "La gente que trabaja ahí es súper maja". El trato que se reciba puede marcar la opinión de una persona sobre cualquier cosa, ya que es algo que llega a lo más profundo. Por ejemplo, si alguien come muy bien en un restaurante, pero el trato no es bueno, no se irá con muy buen sabor de boca y la probabilidad de volver es menor.

"Tienen de todo", afirma también durante el vídeo. Mercadona introduce muchos productos novedosos cada poco tiempo, con alimentos típicos de cada momento del año. La nueva berlina navideña es el mejor ejemplo para mostrar esto. El amor a este supermercado es tal que incluso llevó a su amiga e hizo que le gustara, como se muestra al final del vídeo. "También me gusta Carrefour, pero el 'vibe' es diferente", explicó al ser preguntada por si le gustaban más supermercados. El 'vibe' se traduce literalmente como la onda, pero se refiere al ambiente y al ánimo que se respira.

Estas son las ciudades de España con mejor calidad de vida

En un ranking realizado por la OCU, Vigo se consagra como la mejor ciudad de España para vivir. La ciudad gallega destaca por la movilidad, la calidad del medio ambiente, y la limpieza, todos aspectos que impactan directamente el bienestar de sus ciudadanos. En segundo lugar esta Zaragoza que sobresale especialmente en cuanto a movilidad, gracias a su eficiente red de transporte público. Bilbao, Valladolid y Córdoba son las otras ciudades que completan el top 5 español de las urbes mejor valoradas por sus habitantes.