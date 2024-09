Desmienten el mito de la leche entera y avisan a las personas que toman desnatada

La leche es un alimento básico en la cultura occidental. Sin embargo, muchas personas se preguntan si es mejor optar por leche entera o desnatada para cuidar su salud y peso. La doctora en Farmacia y nutricionista, @BoticariaGarcía, ha desmentido el mito de que la leche desnatada es más saludable que la leche entera.

En un video compartido en redes sociales, la especialista explicó que "tradicionalmente, los lácteos se consideraban menos saludables por contener grasas saturadas, pero ahora sabemos que no todas las grasas saturadas son iguales. Las de la leche, en particular, no son tan perjudiciales como se pensaba".

Además, Boticaria García destacó que es esencial contextualizar las calorías al elegir entre leche entera o desnatada. "La grasa de los lácteos tiene un efecto saciante que se pierde con las versiones desnatadas", explicó. Esto significa que al consumir grandes cantidades de leche desnatada, podríamos estar ingiriendo un número similar de calorías que con una menor cantidad de leche entera, pero sin el mismo nivel de saciedad.

Finalmente, la especialista enfatizó que en nutrición no todo es blanco o negro, y que la elección entre leche entera o desnatada debe basarse en los objetivos de cada dieta y los alimentos que se consumen a lo largo del día. La clave para perder peso no está solo en el tipo de leche que consumes, sino en cómo gestionas tu dieta en general.